OTTAWA, ON, le 14 oct. 2021 /CNW/ - Postes Canada et ses agents négociateurs travaillent ensemble pour assurer un avenir durable pour tout le pays. Aujourd'hui, les cinq organisations lancent leur Plan d'action environnemental, qui énonce des objectifs ambitieux pour la prochaine décennie et au-delà.

« Les Canadiens se soucient de l'environnement, et nous aussi », affirme Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada. « Parce qu'elle est présente dans toutes les collectivités et qu'elle offre un service essentiel à l'échelle du pays grâce à son vaste réseau, Postes Canada a le devoir d'apporter des changements significatifs. Nous avons un rôle important à jouer pour protéger l'environnement et le préserver pour les générations futures. »

Le Plan d'action environnemental définit plusieurs objectifs environnementaux clés et la façon dont Postes Canada compte les atteindre. Ce plan couvre quatre secteurs :

Action pour le climat : Postes Canada atteindra l'objectif de carboneutralité d'ici 2050. Zéro déchet : Postes Canada atteindra l'objectif zéro déchet dans ses opérations d'ici 2030. D'ici 2022, elle éliminera tout le plastique à usage unique inutile dans ses réunions et ses événements. Elle s'efforce aussi d'en réduire l'utilisation dans ses opérations.

Livraison écoresponsable : Postes Canada va travailler avec ses fournisseurs et ses clients pour mettre à l'essai des solutions de livraison et d'emballages écologiques.

Mobilisation des travailleurs : Postes Canada offrira à tous ses employés l'occasion de l'aider à devenir plus écoresponsable, ainsi que les ressources dont ils auront besoin pour y parvenir.

« Le Plan d'action environnemental est un appel à l'action conjoint pour Postes Canada et ses employés », déclare Claudia Labonté, présidente nationale du Syndicat des employés des postes et communications (SEPC). « C'est en collaborant tous ensemble que naissent les idées les meilleures pour la mise en œuvre et l'amélioration de pratiques durables. Et c'est passionnant de travailler à la réalisation de ces objectifs importants. »

Cinq organisations se sont engagées à respecter le Plan d'action environnemental de Postes Canada : Postes Canada, l'Association des officiers des postes du Canada, l'Association canadienne des maîtres de poste et adjoints, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, et l'Alliance de la Fonction publique du Canada - Syndicat des employés des postes et communications.

Dans cette vidéo, Doug Ettinger et Claudia Labonté donnent des précisions sur le plan d'action.

Pour en savoir plus sur le Plan d'action environnemental et sur la façon dont Postes Canada prévoit assurer un avenir durable, visitez le site postescanada.ca/planenvironnemental.

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]