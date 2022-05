« Accueillir Postes Canada à Membertou est un moment important pour notre collectivité, affirme Terry Paul, chef et président-directeur général de Membertou. Il donne à nos entrepreneurs les moyens de faire croître leurs entreprises et crée un partenariat significatif entre Membertou et Postes Canada. Nous sommes extrêmement reconnaissants du travail réfléchi qui a mené à la création de ce bureau important sur les plans culturel et commercial. »

Le carrefour communautaire est un nouveau type de bureau de poste qui donne à la communauté et aux entreprises micmaques locales un meilleur accès à une gamme élargie de produits et de services importants qui n'étaient pas offerts auparavant. Postes Canada a l'intention de tirer des leçons de son expérience avec Membertou et d'aider d'autres collectivités et entreprises à rester en contact et à réussir. Le bureau de Membertou est le deuxième carrefour communautaire pilote au Canada; le premier a ouvert ses portes à High Prairie, en Alberta, en novembre dernier. Postes Canada prévoit ouvrir deux autres carrefours communautaires plus tard cette année. Ces carrefours visent à permettre aux gens et aux entreprises des communautés autochtones, rurales et du Nord de tisser des liens plus étroits.

Le carrefour communautaire de Membertou est le premier bureau de poste de la collectivité. Il offre une gamme élargie de services postaux ainsi que des services de soutien aux petites entreprises, notamment :

des casiers à colis et le dépôt libre-service sans contact d'articles à expédier;

l'accès à des services financiers, comme le prêt MonArgent Postes Canada MC , le transfert de fonds, le change de devises étrangères et l'encaissement de chèques, ainsi qu'un guichet automatique sur place;

, le transfert de fonds, le change de devises étrangères et l'encaissement de chèques, ainsi qu'un guichet automatique sur place; la location de salles de réunion, des aires d'emballage des colis, ainsi que l'impression et le déchiquetage sécurisés;

un service Internet sans fil public et des ordinateurs, ainsi que des capacités de vidéoconférence;

un répertoire d'entreprises interactif, pour soutenir la stratégie de développement économique de la communauté.

Les éléments de conception ont été choisis avec la communauté, y compris les bornes de recharge pour véhicules électriques, les postes de remplissage de bouteilles d'eau, le stationnement accessible et les portes automatiques. L'affichage est en micmac, en français et en anglais, et l'espace présente des œuvres d'art locales.

Le carrefour communautaire de Membertou dessert environ 1 700 personnes vivant à l'intérieur ou à proximité de la communauté. Il compte deux membres du personnel à plein temps de Membertou, ce qui a été rendu possible grâce à l'appui du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.

