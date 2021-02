La carte peut être postée sans frais à n'importe quelle adresse au pays

OTTAWA, ON, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Alors que nous gardons nos distances pour lutter contre la propagation de la COVID-19, il est plus difficile que jamais de rester en contact avec nos proches. Pour aider les Canadiens à rester près des membres de leur famille et de leurs amis durant une période où ils en ont besoin, Postes Canada distribuera environ 13,5 millions de cartes postales, soit une à chaque adresse résidentielle au pays.