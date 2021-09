Postes Canada émettra un nouveau timbre consacré à la vérité et à la réconciliation en 2022

L'émission annuelle permettra de sensibiliser le public à la cause dans un esprit de guérison

OTTAWA, ON, le 27 sept. 2021 /CNW/ - Suivant son engagement à l'égard des principes de vérité et de réconciliation, Postes Canada collabore avec des experts autochtones pour émettre un timbre consacré à la vérité et à la réconciliation en 2022, le premier d'une série annuelle.

Un timbre sera émis chaque année à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, un nouveau jour férié fédéral de commémoration qui a lieu le 30 septembre (et tenu pour la première fois en 2021). Cette journée rend hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats autochtones, ainsi qu'à leurs familles et leurs communautés. Elle coïncide avec la Journée du chandail orange, un mouvement national qui a commencé en 2013 pour rendre hommage aux quelque 150 000 enfants inuit, métis et des Premières Nations qui ont été envoyés dans les pensionnats. Cette émission aidera à sensibiliser les gens à la vérité et à la réconciliation avec les Autochtones dans un esprit de guérison.

« Postes Canada fait connaître depuis longtemps des histoires canadiennes importantes grâce à son programme des timbres-poste. À titre de conteur national et d'institution publique présente dans pratiquement toutes les collectivités du Canada, la Société est déterminée à appuyer les principes de vérité et de réconciliation », souligne Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada.

« En tant que pays, nous avons le devoir collectif de reconnaître les expériences, de rendre hommage au vécu des peuples autochtones et d'aller de l'avant ensemble, dans un esprit de guérison. Nous espérons que cette série de timbres annuelle nous aidera à y parvenir. »

Postes Canada a lancé plusieurs initiatives et en lancera d'autres pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, et pour appuyer les principes de vérité et de réconciliation :

Les 29 et 30 septembre, le personnel de Postes Canada est invité à porter un chandail orange au travail.

À compter de 2022, la Fondation communautaire de Postes Canada accordera une subvention annuelle Signature de 50 000 $ à un organisme national qui offre des programmes basés sur les principes de vérité et de réconciliation, et qui vient en aide aux enfants et aux jeunes autochtones partout au pays. En 2021, la Fondation a accordé 17 subventions totalisant environ 270 000 $ à des programmes qui soutiennent les jeunes Autochtones.

Postes Canada suspendra la plupart de ses activités et tous les bureaux de poste de la Société seront fermés le 30 septembre afin de souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Du 24 au 30 septembre, le siège social de Postes Canada à Ottawa est illuminé en orange. Vous pouvez consulter quelques photos.

est illuminé en orange. Vous pouvez consulter quelques photos. En novembre 2020, la Société a lancé sa stratégie de réconciliation avec les communautés autochtones et du Nord. Apprenez-en davantage sur la stratégie.

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]

Liens connexes

www.canadapost.ca