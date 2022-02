Depuis le lancement du timbre représentant la reine Elizabeth II alors princesse, dévoilé en 1935 pour le jubilé d'argent de son grand-père, le roi George V, Postes Canada a produit plus de 70 timbres canadiens en l'honneur de la reine. Au fil des ans, plusieurs timbres ont été émis à l'occasion de visites de la famille royale au Canada, d'événements historiques et d'anniversaires, y compris les jubilés d'argent, d'or et de diamant de Sa Majesté la reine.

Ce plus récent timbre marque une très grande étape, puisque la reine Elizabeth II est la seule souveraine canadienne à avoir régné pendant 70 ans.

Pour l'occasion, Postes Canada émet un tout premier timbre à l'effigie de son profil sculpté de type Machin de la Royal Mail, créé par Arnold Machin. Apparu pour la première fois sur un timbre courant émis en 1967, le profil classique de type Machin est utilisé depuis par la Royal Mail.

Un emblème canadien, créé par l'Autorité héraldique du Canada, a aussi été inclus à l'émission de timbre du jubilé de platine pour souligner cet anniversaire important.

« Notre programme de timbres-poste national iconique commémore depuis longtemps le règne de Sa Majesté la reine et ses liens avec le Canada. Nous sommes fiers de perpétuer la tradition en célébrant ce 70e anniversaire historique avec un nouveau timbre, et le premier de nos timbres qui représente le profil classique de style Machin de la Royal Mail », explique Doug Ettinger, président-directeur général à Postes Canada.

À propos du timbre

Le timbre du jubilé de platine a été conçu par Paprika et imprimé par Colour Innovations. L'émission comprend un carnet de 10 timbres autocollants, un feuillet de 16 timbres imprimés sur papier adhésif activé au contact de l'eau, 4 blocs de coin et un pli Premier Jour officiel oblitéré à Ottawa, Ontario. Le cachet d'oblitération est l'emblème commémoratif que l'Autorité héraldique du Canada a créé pour le jubilé de platine.

Les timbres et articles de collection de l'émission du jubilé de platine seront en vente sur le site postescanada.ca et dans les bureaux de poste dès le 7 février. Pour obtenir des images et plus de renseignements sur tous les produits de cette émission :

