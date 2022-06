À propos de Harry Daniels

Harry Daniels (1940-2004) voit le jour à Regina Beach, en Saskatchewan. Reconnu pour son esprit vif et sa joie de vivre, il défend ardemment son peuple pendant plus de 40 ans. Nombreux sont ceux qui considèrent que sa contribution aux droits des Métis reste inégalée à notre époque au Canada.

Élu pour la première fois en 1972 à titre de vice-président de la Métis Association of Alberta (aujourd'hui la Métis Nation of Alberta), Harry Daniels représente les peuples autochtones et métis à l'échelle provinciale, nationale et internationale. Il est élu secrétaire-trésorier du Conseil des autochtones du Canada (aujourd'hui le Congrès des peuples autochtones) en 1974 et en devient plus tard le président-directeur général.

L'une des plus importantes contributions de Harry Daniels est l'effort qu'il mène pour convaincre le gouvernement fédéral d'inscrire les droits inhérents des Métis et des Indiens non inscrits dans la nouvelle Constitution. Grâce à son travail, les Métis sont considérés, tout comme les Premières Nations (« Indiens ») et les Inuit, comme des peuples autochtones dans la Loi constitutionnelle de 1982.

Cette reconnaissance constitutionnelle n'est qu'un début pour Harry Daniels. Depuis 1867, le gouvernement fédéral ne reconnaissait que les « Indiens inscrits » comme relevant de sa compétence. Les gouvernements provinciaux n'avaient pas non plus revendiqué la responsabilité des Métis et des Indiens non inscrits. À cette fin, le militant et d'autres plaignants déposent en 1999 Daniels c. Canada pour que soit déterminée la relation du gouvernement fédéral avec les deux groupes. L'affaire n'est tranchée qu'en 2016, soit 12 ans après le décès de Harry Daniels, lorsque la Cour suprême statue finalement que les Métis et les Indiens non inscrits sont des Indiens en vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, et que, par conséquent, le gouvernement fédéral a compétence à leur égard.

Durant sa vie, Harry Daniels écrit plusieurs livres sur les enjeux touchant les Métis, ainsi que de nombreux articles sur la Constitution et les droits des Autochtones. Acteur au théâtre et au cinéma, il détient également des diplômes de l'Université de la Saskatchewan, de l'Université Carleton et de l'Université d'Ottawa (doctorat honorifique). Plus tard, il enseigne l'histoire des Métis à l'Université de la Saskatchewan et donne des conférences dans des universités partout au Canada. En mars 2004, il est décoré de l'Ordre de la Nation métisse par le Ralliement national des Métis.

À propos de la série de timbres sur les dirigeants autochtones

Ce jeu de timbres constitue le premier volet d'une nouvelle série pluriannuelle de Postes Canada consacrée aux dirigeants autochtones. Le 21 juin, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, Postes Canada émettra trois timbres en l'honneur des dirigeants autochtones Harry Daniels, la cheffe Marie-Anne Day Walker-Pelletier et Jose Kusugak.

Deux autres dévoilements de timbres se tiendront cette semaine :

Le 14 juin, le timbre commémorant Jose Kusugak sera lancé à Rankin Inlet, au Nunavut .

. Le 15 juin, le timbre rendant hommage à la cheffe Marie-Anne Day Walker-Pelletier sera lancé à Fort Qu'Appelle, en Saskatchewan .

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays à partir du 21 juin.

