Boursier de la fondation Rhodes de l'Université d'Oxford, John Turner obtient un diplôme en droit avant d'être élu à la Chambre des communes en 1962. Plus tard, il joue un rôle clé au sein du cabinet du premier ministre Pierre Elliott Trudeau. En tant que ministre de la Justice du Canada, il présente la Loi sur les langues officielles , met en place une série de réformes importantes du Code criminel , et propose un système national d'aide juridique. Par la suite, ses fonctions de ministre des Finances l'amènent à piloter la politique budgétaire d'Ottawa en réponse aux difficultés économiques des années 1970.

En 1984, après s'être éloigné de la vie politique pendant huit ans, John Turner fait un retour triomphant en étant élu chef du Parti libéral fédéral et en devenant premier ministre du Canada. Après la victoire du Parti progressiste-conservateur de Brian Mulroney, il reste sur la Colline comme chef de l'opposition. Il dirige son parti tout au long de la campagne de 1988, marquée notamment par l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, que l'homme politique qualifie de combat d'une vie. Il continue d'occuper la fonction de chef du Parti libéral jusqu'en 1990. Les politiciens de toute allégeance saluent son intégrité, son souci d'équité et sa courtoisie.

Par la suite, John Turner pratique le droit, siège à plusieurs conseils d'administration, milite en faveur de la protection de l'environnement et incite les jeunes à participer au processus démocratique. « La démocratie n'est pas le fruit du hasard », dit-il souvent. En 1994, il devient Compagnon de l'Ordre du Canada et en 2012, il reçoit la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. John Turner décède le 19 septembre 2020, à l'âge de 91 ans.

« C'est un hommage exceptionnel qui est rendu à John, et c'est un honneur pour notre famille de voir le travail de toute une vie souligné de manière aussi significative, dit Geills Turner, son épouse. La photo du timbre est très spéciale. Je l'ai prise pendant qu'on faisait de la voile dans la très belle région de Haida Gwaii, au Canada, en 1985. Elle représente John et son énergie. Elle évoque son amour de la nature, de l'eau et du Canada. »

À propos du timbre

Conçu par la maison montréalaise Paprika, le timbre s'inspire d'une photo choisie par la famille Turner. La photo de 1970 qui orne le carnet et le pli Premier Jour officiel (PPJO) montre le politicien alors ministre fédéral de la Justice. L'oblitération du PPJO est une reproduction de sa signature.

Le timbre et les articles de collection sont en vente sur le site postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Voici des liens qui vous permettront de trouver les images du timbre et d'autres produits, notre magazine En détail ainsi que d'autres ressources :

