Par son nom, le centre de traitement Albert-Jackson rend hommage à un héritage important

SCARBOROUGH, ON, le 12 mai 2022 /CNW/ - Postes Canada a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle installation de tri de colis ultramoderne à carbone zéro. Ayant la capacité de traiter plus d'un million de colis par jour, le centre de traitement Albert-Jackson sera l'un des plus importants établissements du réseau national de l'entreprise et permettra d'améliorer le service offert aux Canadiens lorsqu'il ouvrira ses portes au début de 2023.