À propos de Jose Kusugak (1950-2011)

Né à Repulse Bay, aux Territoires du Nord-Ouest (aujourd'hui Naujaat, au Nunavut), Jose Kusugak voue sa vie à sensibiliser les gens à l'identité et aux enjeux des Inuit au Canada. Grand défenseur de son peuple, il le qualifie de premiers Canadiens et de Canadiens en premier.

Survivant du système des pensionnats autochtones, Jose Kusugak entame sa carrière comme enseignant à l'Eskimo Language School de l'Université de la Saskatchewan et au Churchill Vocational Centre du Manitoba, où il devient ensuite conseiller linguistique et culturel. En tant que chef de la Commission de la langue Inuit dans les années 1970, il participe à la création d'un système d'écriture unifié basé à la fois sur l'alphabet romain et l'écriture syllabique.

En 1971, il se joint à l'Inuit Tapirisat du Canada (ITC), où son talent de communicateur l'aide à expliquer le concept de revendication territoriale aux communautés inuit. Pour répandre encore davantage son message sur le sujet dans l'Arctique, Jose Kusugak se joint à CBC North en 1980 à titre de chef de secteur pour la région de Kivalliq. Dix ans plus tard, il se joint à l'Inuit Broadcasting Corporation, où il introduit de nouveaux segments de programmation en inuktitut.

De 1994 à 2000, Jose Kusugak est président de la Nunavut Tunngavik Inc., une organisation jouant un rôle essentiel dans la négociation de la revendication territoriale du Nunavut, qui devient un territoire le 1er avril 1999.

En 2000, il est élu président de l'ITC, qui est par la suite renommée l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), ce qui signifie « les Inuit sont unis au Canada ». Après son départ de l'ITK en 2006, Jose Kusugak continue à travailler en politique régionale et à mener des négociations au nom des Inuit pour divers enjeux d'importance.

À propos de la série de timbres sur les dirigeants autochtones

Ce jeu de timbres constitue le premier volet d'une nouvelle série pluriannuelle de Postes Canada consacrée aux dirigeants autochtones.

Le 21 juin, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, Postes Canada émettra trois timbres en l'honneur des dirigeants autochtones Harry Daniels, la cheffe Marie-Anne Day Walker-Pelletier et Jose Kusugak.

Deux autres dévoilements de timbres se tiennent cette semaine :

Le 13 juin, le timbre rendant hommage à Harry Daniels a été lancé à Regina.

a été lancé à Regina. Le 15 juin, le timbre célébrant la cheffe Marie-Anne Day Walker-Pelletier sera lancé à Fort Qu'Appelle, en Saskatchewan .

