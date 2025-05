La perte d'exploitation de Postes Canada pour l'année s'élève à près de 1,3 milliard de dollars. Ce chiffre ne tient pas compte des gains et des revenus de dividende non récurrents provenant de la cession de Groupe SCI inc. et d'Innovapost Inc. au premier semestre de l'année.

Sans ces cessions, la perte avant impôt de Postes Canada pour 2024 aurait été beaucoup plus importante que 841 millions de dollars.

Depuis 2018, Postes Canada a cumulé des pertes de plus de 3,8 milliards de dollars avant impôt.

Les envois poste-lettres ont encore diminué et le secteur d'activité Colis de l'entreprise est demeuré fragilisé dans un marché de la livraison concurrentiel.

l'entreprise est demeuré fragilisé dans un marché de la livraison concurrentiel. Des contraintes opérationnelles, réglementaires et stratégiques désuètes ont continué de fortement limiter la capacité de l'entreprise à s'adapter aux besoins en évolution du pays.

En 2024, la perte avant impôt de la Société s'est creusée de 93 millions de dollars, ou 12,4 % ¹ , par rapport à la perte de 748 millions de dollars enregistrée en 2023.

, par rapport à la perte de 748 millions de dollars enregistrée en 2023. Les revenus pour l'année ont diminué de 800 millions de dollars, ou 12,2 %, par rapport à 2023, et ce, dans l'ensemble des secteurs d'activité Colis, Courrier transactionnel et Marketing direct.

Incidence de la grève nationale de 2024

La grève nationale du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) au quatrième trimestre a eu de lourdes conséquences sur les différents secteurs d'activité en 2024, le secteur Colis ayant été le plus gravement touché.

La Société estime que l'arrêt de travail a entraîné un déficit net de 208 millions de dollars, contribuant à la perte de 841 millions de dollars avant impôt qu'elle a enregistrée. Les revenus ont baissé beaucoup plus que les coûts pendant la grève.

La main-d'œuvre et les avantages du personnel ont représenté environ 65 % du total des dépenses d'exploitation en 2024.

Un arrêt de travail difficile pour le personnel et toute la population canadienne

La grève nationale menée par le STTP au quatrième trimestre de 2024 a eu des répercussions importantes pour Postes Canada, les entreprises, les organismes de bienfaisance et les millions de personnes au pays qui comptent sur le service postal. Dans le but de conclure des ententes, la Société a présenté des propositions pour un modèle de livraison plus flexible qui permettrait de soutenir l'entreprise tout en augmentant les salaires, en améliorant les droits aux congés et en protégeant le régime de retraite à prestations déterminées et la sécurité d'emploi du personnel actuel.

Le 15 novembre 2024, le STTP a déclenché une grève nationale, en pleine période de pointe des Fêtes, qui a eu une incidence négative nette de 208 millions de dollars sur les résultats financiers de l'entreprise et a entraîné des conséquences qui ont été ressenties partout au pays. La majorité de la clientèle qui s'est tournée vers d'autres fournisseurs de services de livraison n'est pas encore revenue vers Postes Canada, ce qui devrait avoir une incidence financière au-delà de 2025.

Un service postal menacé

Le mandat de longue date de Postes Canada est de servir l'ensemble de la population canadienne des communautés urbaines, rurales et éloignées, et de demeurer autonome financièrement grâce aux revenus générés par ses produits et services, et non grâce à l'argent des contribuables. Ce mandat fonctionne selon le principe de l'utilisateur-payeur qui vise à ce que le service postal s'adapte aux attentes en évolution de la population canadienne. Pour ce faire, Postes Canada doit pouvoir évoluer au même rythme que les besoins du pays. Toutefois, la Société perd rapidement du terrain.

En cette période critique de l'histoire de Postes Canada, de vastes changements sont nécessaires de toute urgence pour protéger et moderniser le système postal. Son modèle de livraison, ses conventions collectives et son cadre réglementaire et stratégique doivent être assouplis pour que la Société puisse mieux servir la population et se démarquer sur le marché de la livraison des colis d'aujourd'hui. En l'absence d'importants changements visant à moderniser et à préserver cette infrastructure nationale essentielle, Postes Canada prévoit un accroissement intenable des pertes dans les années à venir. L'avenir du système postal national est en danger.

Prévenir l'insolvabilité au moyen d'un financement remboursable du gouvernement du Canada

Pour que la Société demeure solvable et continue de fonctionner, le gouvernement du Canada a annoncé au début de 2025 qu'il mettrait à la disposition de Postes Canada un financement remboursable allant jusqu'à 1,034 milliard de dollars au cours de son exercice financier se terminant le 31 mars 2026.

Ce financement remboursable assurera la continuité des activités postales et une certaine stabilité pour le personnel qui compte sur sa rémunération et ses avantages sociaux, mais il ne réglera pas les problèmes structurels de Postes Canada. Ce financement offre à l'entreprise un soutien financier ponctuel dont elle a grandement besoin alors qu'elle travaille avec le gouvernement fédéral à mettre en œuvre les changements nécessaires de manière urgente pour assurer la viabilité à long terme du système postal.

Déclaration de Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada

« Postes Canada est l'infrastructure de livraison du pays. Nous avons le réseau, le personnel, l'expérience et la crédibilité nécessaires pour soutenir l'ensemble de la population et des détaillants du Canada. Nous devons nous préparer à faire le nécessaire pour servir notre pays alors que l'avenir s'annonce difficile. Notre structure actuelle a été conçue pour l'époque révolue du courrier papier. Le statu quo nous a menés au bord de l'insolvabilité financière et n'est plus une option. Il est plus urgent que jamais de nous transformer, d'affronter nos défis et de sécuriser cette infrastructure importante pour l'avenir. »

Colis

En 2024, les revenus du secteur d'activité Colis ont diminué de 683 millions de dollars, ou 20,3 %, tandis que les volumes ont connu une baisse de 56 millions d'articles, ou 19,9 %, par rapport à 2023. La baisse des revenus et des volumes du secteur Colis est en grande partie due à l'arrêt de travail survenu au quatrième trimestre et aux pressions concurrentielles exercées par les autres transporteurs, notamment les nouveaux venus à faible coût. Les changements dans la composition de la clientèle et la baisse des suppléments pour carburant (liés aux taux du marché) ont également contribué à la diminution des revenus du secteur Colis en 2024.

Courrier transactionnel

En 2024, les revenus du secteur d'activité Courrier transactionnel ont diminué de 105 millions de dollars, ou 5,3 %, tandis que les volumes ont connu une baisse de 187 millions d'articles, ou 9,3 %, par rapport à 2023. Les volumes de poste-lettres ont continué de diminuer du fait que la population et les entreprises canadiennes se tournent de plus en plus vers les communications numériques. L'arrêt de travail à la fin de 2024 a également eu une incidence sur les volumes et les revenus du secteur d'activité, car il a empêché la population, les organismes de bienfaisance et les entreprises d'envoyer du courrier pendant la période achalandée des Fêtes. L'augmentation des tarifs d'affranchissement réglementés de mai 2024, qui représentait une augmentation moyenne pondérée de 7,6 %, a contribué à atténuer l'incidence de la baisse des volumes sur les revenus.

Marketing direct

En 2024, les revenus du secteur d'activité Marketing direct ont baissé de 21 millions de dollars, ou 3 %, alors que les volumes ont connu une hausse de 102 millions d'articles, ou 1,8 %, par rapport à l'année précédente. La conclusion de nouvelles affaires et de nouveaux produits de la clientèle ont permis au service Courrier de quartier de Postes CanadaMC d'augmenter ses ventes au cours des 10 premiers mois de l'année. Cette croissance a été contrebalancée par les répercussions de l'arrêt de travail, qui a forcé les entreprises à suspendre ou à annuler leurs campagnes de marketing pendant la période de pointe des Fêtes. Bien que les revenus du secteur Marketing direct aient diminué, notamment en raison de l'émergence de nouvelles plateformes de marketing, Postes Canada continue de chercher des façons d'intégrer des expériences physiques et numériques pour améliorer ses solutions de marketing.

Groupe d'entreprises

En 2024, le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a enregistré une perte avant impôt de 665 millions de dollars, comparativement à une perte avant impôt de 529 millions de dollars l'année précédente. Les résultats du Groupe d'entreprises sont principalement attribuables à la perte enregistrée par le secteur Postes Canada. Les Investissements Purolator Ltée ont enregistré un bénéfice avant impôt de 294 millions de dollars, comparativement à 293 millions de dollars en 2023.

Début 2024, Postes Canada et Purolator ont annoncé la cession de la totalité des actions de Groupe SCI inc. et d'Innovapost Inc. Les cessions de SCI et d'Innovaposte ont été conclues le 1er mars et le 15 avril 2024, respectivement.

Contexte

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada finance ses activités par la vente de ses produits et services et non par l'argent des contribuables.

1. Toutes les valeurs en pourcentage de ce communiqué sont arrondies au millier près. Les valeurs sont par ailleurs rajustées en fonction des différences de jours ouvrables et de jours payés entre les périodes comparées. L'exercice 2024 compte deux jours ouvrables et deux jours payés de plus que l'exercice 2023. Lorsqu'on compare les résultats d'une année à l'autre, les jours ouvrables supplémentaires entraînent une augmentation des revenus alors que les jours payés supplémentaires entraînent une augmentation des coûts. 2. À la fin de 2024, le Groupe d'entreprises de Postes Canada était composé du secteur de base de Postes Canada et de sa filiale en propriété non exclusive, Les Investissements Purolator Ltée.

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes.

