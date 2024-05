Les besoins en constante évolution de la population entraînent des pertes : les volumes du secteur Courrier transactionnel chutent et les produits générés par le secteur Colis ne comblent pas le manque à gagner.

OTTAWA, ON, le 3 mai 2024 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 748 millions de dollars en 2023. L'intensification de la concurrence sur le marché de la livraison des colis depuis la pandémie, l'érosion continue des volumes de Courrier transactionnel et l'augmentation constante du nombre d'adresses et des coûts de livraison, voilà autant de facteurs qui ont eu une incidence négative sur les résultats.

Le service postal a dû affronter des défis de taille ces dernières années. Dans le marché postpandémie de la livraison des colis, la concurrence s'est accélérée à un rythme jamais vu dans son histoire. La part estimée de Postes Canada sur ce marché s'est rétrécie, passant de 62 % avant la pandémie à 29 % en 2023. Pendant ce temps, les volumes du Courrier transactionnel continuent de diminuer et ce secteur perd du terrain comme source de revenus. En 2006, les ménages canadiens recevaient en moyenne sept lettres par semaine; en 2023, ils n'en recevaient plus que deux. Les pressions financières sur la Société sont exacerbées par le fait d'avoir moins de lettres à livrer à un nombre croissant d'adresses.

Par rapport à 2022, les revenus ont diminué en 2023 de 240 millions de dollars, ou 3,3 %, dans l'ensemble des trois secteurs d'activité : Colis, Courrier transactionnel et Marketing direct. La perte avant impôt s'est accrue de 200 millions de dollars en 2023 par rapport à la perte avant impôt de 548 millions de dollars enregistrée en 2022.

En 2023, les charges d'exploitation ont augmenté de 11 millions de dollars, ou 0,1 %, par rapport à 2022, surtout en raison de la hausse des charges liées à la main-d'œuvre, des investissements autres qu'en capital et des dépenses d'amortissement. La réduction des charges au titre des avantages du personnel, attribuable à l'augmentation des taux d'actualisation, a contrebalancé en partie cette situation.

En vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes, le service postal a l'obligation de servir l'ensemble de la population canadienne tout en restant financièrement autonome grâce aux revenus générés par la vente des produits et services postaux, et non grâce à l'argent des contribuables.

Mais comme tant d'autres entreprises, Postes Canada doit, pour demeurer pertinente et viable, s'adapter aux changements considérables dans la façon dont les gens vivent et travaillent de nos jours. Au cours des 20 dernières années, la quantité de courrier reçu par les ménages a diminué de plus de 50 %, tandis que le nombre d'adresses a augmenté de plus de trois millions, ce qui explique la baisse des revenus et la hausse des coûts.

Depuis 2019, Postes Canada accroît sa capacité de traitement des colis et améliore le service à l'échelle du pays, à mesure que la population adopte de plus en plus le magasinage en ligne. Cependant, la croissance dans le secteur de la livraison des colis n'a pas été suffisante pour compenser le déclin des volumes et des revenus du courrier. L'intensification de la concurrence sur le marché de la livraison des colis a créé de nouveaux défis importants que la Société doit relever pour assurer la viabilité du service postal national.

Si aucun changement n'est apporté pour adapter le service postal aux besoins actuels de la clientèle, Postes Canada prévoit des pertes plus importantes et intenables au cours des prochaines années.

Déclaration de Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada

« Les gens au pays comprennent que notre modèle d'affaires doit changer. Ils peuvent le voir dans leur boîte aux lettres. Un système conçu pour livrer près de 5,5 milliards de lettres en 2006 n'est pas viable pour seulement 2,2 milliards de lettres, le volume que nous avons livré l'année dernière. Cette tendance n'est pas propre à Postes Canada.

Comme d'autres entreprises, nous devons tenir compte des besoins de la population canadienne, de son lieu de résidence et de sa façon de magasiner et d'utiliser nos services. Postes Canada s'engage à opérer ce changement, en s'appuyant sur les améliorations apportées à l'échelle de l'organisation au cours des dernières années. La population accorde de l'importance à son service postal national, et c'est pourquoi nous collaborons avec le gouvernement du Canada pour le remettre sur la voie de l'autonomie financière à long terme. »

Déclaration de l' honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Postes Canada est un service essentiel qui relie les Canadiennes et les Canadiens d'un océan à l'autre. Le gouvernement du Canada sait que la façon dont les gens utilisent le service postal a changé et que ce dernier joue un rôle crucial pour le pays, particulièrement dans les collectivités rurales et éloignées.

Nous continuerons de collaborer étroitement avec Postes Canada afin d'assurer son avenir à long terme. Tel qu'indiqué dans le budget de 2024, le gouvernement envisage également de tirer profit du portefeuille de biens immobiliers fédéraux de Postes Canada pour contribuer à l'offre de logements pour les Canadiennes et Canadiens. Nous veillerons à maintenir le service postal et le mandat de Postes Canada à titre d'organisation axée sur le service à la population et la livraison du courrier. »

Colis

En 2023, les revenus du secteur Colis ont diminué de 91 millions de dollars, ou 2,5 %, tandis que les volumes ont augmenté de 10 millions d'articles, ou 3,7 %, par rapport à 2022. Cette hausse est due à une augmentation des offres concurrentielles, à la montée des volumes de retours d'articles achetés en ligne et aux nouveaux mandats provenant de la clientèle actuelle et nouvelle du cybercommerce. L'amélioration du rendement du service, l'offre du dépôt tardif dans des marchés clés comme la région du Grand Toronto et le lancement en 2023 de la livraison carboneutre ont aussi contribué à la croissance des volumes du régime intérieur. Les revenus du secteur Colis du régime intérieur ont diminué malgré une augmentation des tarifs commerciaux. Cela est en partie attribuable à la baisse des dépenses de consommation, à l'augmentation du nombre d'articles légers circulant dans le réseau de Postes Canada et à la baisse des suppléments pour carburant liés aux taux du marché. La concurrence des groupeurs commerciaux s'est accrue au détriment du réseau postal d'arrivée conventionnel.

Courrier transactionnel

En 2023, les revenus du secteur Courrier transactionnel ont diminué de 126 millions de dollars, ou 5,2 %, tandis que les volumes ont connu une baisse de 117 millions d'articles, ou 5,0 %, par rapport à 2022. Cette situation est en grande partie attribuable à la transition vers les canaux numériques. Tout au long de 2023, les tarifs réglementés des timbres ont été maintenus aux niveaux de 2020. En avril 2024, la gouverneure en conseil a approuvé la majoration des tarifs d'affranchissement réglementés de Postes Canada, en vigueur le 6 mai 2024.

Marketing direct

Les revenus du secteur Marketing direct ont baissé en 2023 de 3 millions de dollars, ou 0,4 %, alors que les volumes ont connu une hausse de 17 millions d'articles, ou 0,4 %, par rapport à l'année précédente. En 2023, les volumes totaux étaient inférieurs à ceux observés avant la pandémie, le déclin des revenus étant attribuable à l'incertitude économique et au virage des entreprises vers le marketing numérique. Les revenus du service Courrier de quartier de Postes Canada🅪 ont augmenté principalement en raison de l'acquisition d'une nouvelle clientèle et du développement des produits. Le secteur Marketing direct demeure un important générateur de revenus à l'heure où l'entreprise continue de chercher des solutions qui aident à mettre en relation les entreprises et la clientèle.

Groupe d'entreprises

Le Groupe d'entreprises de Postes Canada1 a enregistré une perte avant impôt de 529 millions de dollars en 2023, comparativement à une perte avant impôt de 292 millions de dollars l'année précédente. Les résultats du Groupe d'entreprises sont imputables à la perte du secteur Postes Canada. Purolator a dégagé un bénéfice avant impôt de 293 millions de dollars, comparativement à 317 millions de dollars en 2022, tandis que SCI a inscrit un bénéfice avant impôt de 14 millions de dollars, comparativement à 16 millions de dollars en 2022.

Au début de 2024, Postes Canada et Purolator ont annoncé la cession de la totalité des actions du Groupe SCI inc. (SCI) et d'Innovapost Inc. (Innovaposte). La vente de SCI a été conclue le 1er mars et la transaction concernant Innovaposte s'est quant à elle conclue le 15 avril.

Contexte

Les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada sont financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables.



1 Pour la période de rapport de 2023, le Groupe d'entreprises de Postes Canada était composé du secteur de base de Postes Canada et de ses filiales en propriété exclusive : Les Investissements Purolator Ltée, Groupe SCI inc. et Innovapost Inc.

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes.

SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias, 613 734-8888, [email protected]