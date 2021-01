Plus de 300 lauréats ont été récompensés depuis 2004.

OTTAWA, ON, le 29 janv. 2021 /CNW/ - Postes Canada est fière d'annoncer le nom des gagnants des Prix d'études pour les autochtones de 2020. Les Prix d'études pour les autochtones ont été créés en 2004 pour souligner le travail assidu et la détermination des personnes d'origine autochtone qui ont saisi une nouvelle occasion de poursuivre des études. Les prix sont décernés chaque année aux candidats sélectionnés dans l'ensemble du pays et les gagnants reçoivent 2 000 $ en guise de reconnaissance pour leurs efforts.

Voici les gagnants de cette année :

Colombie-Britannique : Pawatsqwachitl Haiyupis, Myles Neufeld , Brittany Skov

Pawatsqwachitl Haiyupis, , Alberta : Alan Hansen , Alexandra Smith , Mark Thomas , Alyssa Wiens

, , , Alyssa Wiens Saskatchewan : Renee Lewis , Wanda Rockthunder , Charlotte Ross

, , Manitoba : Sara Corley , Brittany Laplante , Lynele Ryan , Katelyn Saultier , Courtney Smith , Natalie Spence

, , , , , Ontario : Tarah Akiwenzie , Erin Cornthwaite , Harmony Johnston , Amsey Maracle , Molly Peters , Erica Priolo , Amanda Sault , Lacey Smith

, , , , , , , Territoires du Nord-Ouest : Amanda Bradbury

Sont admissibles aux prix tous les étudiants autochtones du Canada qui ont repris leurs études et ont terminé au moins une année complète après avoir délaissé le système scolaire pendant au moins 12 mois. Les candidats doivent présenter une composition qui décrit les obstacles et les défis qu'ils ont dû surmonter pour poursuivre des études. Chaque année, jusqu'à 25 gagnants de partout au pays reçoivent un prix.

Soumettez votre candidature pour un prix d'études de Postes Canada

Vous trouverez tous les critères d'admissibilité sur le site postescanada.ca.

