Natives de l'Afrique australe, les callas (Zantedeschia) sont d'abord utilisées comme remède médicinal avant d'être reconnues partout dans le monde pour leur beauté et leur longévité. Parfois appelée lis calla, cette fleur ne s'apparente pourtant nullement au lis. Elle fait plutôt partie de la famille des arums (ou aracées), tout comme le chou puant, l'arisème petit-prêcheur et la fleur de lune. On voit souvent les callas à l'occasion de mariages et d'autres célébrations ou hommages.