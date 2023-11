Possible grève à Val-d'Or

VAL-D'OR, QC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Hier soir, lors d'une assemblée générale, les cols blancs et les cols bleus de la Ville de Val-d'Or (SCFP 128) se sont prononcés à 98,4 %, un vote presque unanime, en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée au moment jugé opportun.

La convention collective est échue depuis le 30 novembre 2022 et les négociations pour son renouvellement ont débuté le 30 mai 2023. Après huit rencontres, les clauses normatives ne sont toujours pas réglées et il n'en reste que deux d'ici la période des fêtes. Bien que les discussions se tiennent dans le respect, la partie syndicale ainsi que les membres commencent à s'impatienter.

« De toute évidence, il faudra plusieurs mois de plus pour arriver à un règlement si tous les sujets prennent autant de temps pour être traités », de déclarer Geneviève Carrier, conseillère syndicale du SCFP.

« Les salarié(e)s veulent des conditions de travail qui permettront une amélioration de leur qualité de vie, tandis que l'employeur a besoin d'une meilleure rétention du personnel pour offrir des services essentiels aux citoyens et citoyennes », d'ajouter la présidente du syndicat, JennyLee D. Auger.

La section locale compte environ une centaine de membres.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, Service des communications, 514 831-3815