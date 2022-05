Possibilité de grève à l'Autorité des marchés financiers (AMF)

QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique qui représente les employé(e)s de soutien et technicien(ne)s de l'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce que les membres ont voté à 94 % pour exercer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

« Cet important organisme mandaté par le gouvernement du Québec pour encadrer le secteur financier québécois manque de respect envers ses salariés. Visiblement, les quelques 180 travailleuses et travailleurs veulent se tenir debout et dénoncent vertement l'imposition non négociée de clauses touchant l'horaire de travail variable en télétravail », de dire Dominic Morin, conseiller syndical du SCFP 4582.

En effet, le syndicat déplore le fait que la direction choisisse de diriger le personnel sans tenir compte des conditions de travail actuelles et sans négocier avec les représentants syndicaux. La pandémie nous a appris qu'il existe d'autres manières d'aménager les horaires de travail. Il faut construire sur ces nouvelles bases pour améliorer la rétention du personnel.

« Devant la volatilité des marchés financiers, l'AMF a un rôle certain à jouer. Malheureusement, nous faisons face à une direction qui opte pour des façons de gérer archaïques. Comme dans tous les secteurs, nous sommes confrontés aux défis reliés à la pénurie de main-d'œuvre. Le minimum c'est de parler avec les représentants des salariés pour trouver des solutions », de conclure le conseiller syndical.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activités, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Renseignements: Dominic Morin, conseiller syndical au SCFP, 418 455-4344; Lisa Djevahirdjian, Service des communications, 514 831-3815, [email protected]