Ce changement de nom survient au moment où la région de Toronto connaît une croissance rapide. Le Canada accorde désormais une grande importance à la résilience des chaînes d'approvisionnement, à la modernisation des infrastructures et à la mobilité urbaine durable. L'aéroport Billy Bishop de Toronto, l'un des aéroports urbains les plus importants du pays, joue un rôle central dans l'évolution en cours. Il contribue significativement à l'économie régionale en tant que moteur de développement. De plus, le port de Toronto et le terminal de croisière se trouvent à un bon endroit pour favoriser la croissance et renforcer le réseau d'infrastructures intégrées du Canada.

« La réintroduction du nom Administration portuaire de Toronto est plus qu'un simple changement de marque : c'est une affirmation forte de notre raison d'être fondamentale et de notre vision pour l'avenir », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de l'Administration portuaire de Toronto. « Nous rendons hommage à notre héritage de 115 ans en tant que bâtisseur de la ville et gardien du port de Toronto, qui a façonné le front de mer et permis l'évolution de la ville. En tant que propriétaire et exploitant de l'aéroport Billy Bishop de Toronto, qui assure une connectivité commerciale essentielle et constitue un moteur économique important, ainsi que du port de Toronto, qui joue un rôle vital dans la résilience des chaînes d'approvisionnement grâce à l'importation de matériaux essentiels, l'Administration portuaire de Toronto joue un rôle clé dans la croissance économique future. Cette identité renouvelée reflète notre engagement en faveur de la modernisation, de la durabilité et de la valeur publique pour Toronto, l'Ontario et le Canada. »

Stimuler une économie régionale en plein essor

Les portes d'entrée de transport de l'Administration portuaire de Toronto apportent des avantages considérables à la région et au pays :

L'aéroport Billy Bishop de Toronto génère chaque année des revenus économiques d'environ 2 milliards de dollars et soutient plus de 4 500 emplois, ce qui en fait un pilier de l'économie torontoise.





Billy Bishop devrait mettre en place le programme de prédédouanement du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) au début de l'année 2026. Cela facilitera le commerce bilatéral, avec de nouvelles destinations prévues en 2026.





Le port de Toronto est un moteur économique majeur pour l'Ontario, générant plus de 460 millions de dollars d'activité grâce à l'importation de matériaux clés tels que l'acier, le ciment, le sucre et le sel de déneigement. Cette activité assure la stabilité des chaînes d'approvisionnement régionales.





Grâce au transport maritime par le port, plus de 51 000 camions par an sont retirés des routes du Grand Toronto. Cela permet de réduire significativement les embouteillages et les émissions de gaz à effet de serre.





Chaque année, le terminal de croisière du port de Toronto accueille environ 20 000 passagers, ce qui contribue à l'économie touristique régionale des Grands Lacs, évaluée à 280 millions de dollars. Il soutient directement les secteurs de l'hôtellerie, du commerce de détail et de la culture à Toronto.





Située à dix minutes du centre-ville, la marina de l'avant-port figure parmi les plus grandes marinas d'eau douce au Canada. Elle détient la certification Diamant dans le cadre du programme de cote écologique Clean Marine de Boating Ontario. Cette distinction représente une des distinctions les plus élevées décernées aux marinas qui respectent les meilleures pratiques environnementales.

Grâce à leur collaboration, l'aéroport Billy Bishop de Toronto et le port de Toronto donnent à Toronto une véritable vocation de porte d'entrée économique multimodale. L'Administration portuaire de Toronto assure une connexion entre la métropole canadienne et les principaux pôles économiques nord-américains. Elle propose également des voies d'approvisionnement variées et robustes en provenance de l'Europe, de l'Asie, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et du sud-ouest du Pacifique. Ce système intégré facilite la mobilité des entreprises, assure un approvisionnement régulier en marchandises essentielles et renforce les bases économiques de la région urbaine la plus dynamique du Canada.

Les actifs intégrés de l'Administration portuaire de Toronto forment un réseau de mobilité fluviale unique en son genre, qui permet de transporter des personnes, des marchandises et des visiteurs d'une manière que peu de villes peuvent égaler. L'Administration portuaire de Toronto est la seule au Canada à posséder et à exploiter un aéroport. Elle se trouve donc dans une position idéale pour tester de nouvelles approches en matière de mobilité et de connectivité portuaires, à l'image des innovations observées dans les principales villes riveraines du monde entier. Cette approche multimodale stimule non seulement la croissance économique et la compétitivité, mais elle favorise également un transport urbain durable et intégré dans l'ensemble de la région.

En tant qu'organisme autonome et sous la direction du gouvernement fédéral, l'Administration portuaire de Toronto s'engage à réinvestir ses revenus dans des infrastructures essentielles, des initiatives de gestion du port et des programmes communautaires. Ce modèle assure une supervision impartiale, une responsabilité financière et des décisions alignées sur l'intérêt public.

Le changement d'image souligne l'engagement durable de l'Administration portuaire de Toronto. Cet engagement est en faveur d'une planification à long terme, d'une gestion responsable et d'un équilibre entre l'activité commerciale, la protection de l'environnement et l'accès à la communauté. Elle prépare ainsi les infrastructures de transport de Toronto pour le siècle à venir.

À propos de l'Administration portuaire de Toronto

L'Administration portuaire de Toronto est propriétaire et exploitante de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui accueille plus de deux millions de passagers et génère environ 2 milliards de dollars en retombées économiques chaque année ; de la Marina de l'Avantport, l'une des plus grandes marinas d'eau douce au Canada ; ainsi que du port maritime de Toronto, qui soutient des activités telles que le transport maritime, les services de manutention de marchandises et les croisières de passagers, générant environ 460 millions de dollars en activité économique par an. Depuis 1911, dans son rôle de bâtisseur de la ville, l'Administration portuaire de Toronto collabore avec ses partenaires et l'ensemble des ordres de gouvernement afin de renforcer les infrastructures de transport et la croissance économique de Toronto.

L'Administration portuaire de Toronto s'engage à favoriser des collectivités fortes, saines et durables, et a investi plus de 30 millions de dollars au cours des dernières années pour financer des initiatives caritatives et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés situées le long du littoral de Toronto et au-delà.

L'Administration portuaire de Toronto est un organisme fédéral qui exerce ses activités conformément à la Loi maritime du Canada. Elle est dirigée par un conseil d'administration comprenant des représentants des trois ordres de gouvernement.

Pour plus de renseignements, visitez administrationportuairedetoronto.com.

