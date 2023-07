QUÉBEC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Les personnes issues de minorités visibles présentent souvent un retard sur le plan du taux d'emploi et du revenu d'emploi par rapport au reste de la population, peu importe leur groupe d'âge, leur genre, leur niveau d'études, le fait qu'elles soient immigrantes ou non, le moment où elles ont immigré (le cas échéant) ou leur groupe d'appartenance. Toutefois, il y a eu une diminution des écarts pour ces deux indicateurs clés du marché du travail entre 2016 et 2021. C'est notamment ce que nous apprend le Portrait des personnes issues de minorités visibles sur le marché du travail au Québec en 2021 diffusé aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Taux d’emploi selon le groupe d’appartenance, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, 25-64 ans, 2021 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Les taux d'emploi des personnes issues de minorités visibles sont généralement plus élevés au Québec qu'en Ontario

Chez les personnes âgées de 25 à 64 ans, le taux d'emploi des personnes issues de minorités visibles vivant au Québec est de 73,6 %, tandis que celui du reste de la population du même âge s'élève à 76,9 %. Le taux d'emploi des personnes issues de minorités visibles au Québec est supérieur à celui observé en Ontario (70,1 %). Toutefois, il est semblable à celui observé en Colombie-Britannique (73,8 %).

Au Québec, le taux d'emploi des personnes noires (78,8 %), celui des personnes arabes (70,8 %) et celui des personnes latino-américaines (76,2 %) sont plus élevés que ceux observés en Ontario (qui sont respectivement de 68,8 %, 57,4 % et 71,4 %).

Niveau de scolarité et taux d'emploi

Chez les 25-64 ans ayant une formation postsecondaire, les taux d'emploi des personnes issues de minorités visibles se situent entre 67 % (personnes chinoises) et 81 % (personnes noires). En comparaison, dans le reste de la population, le taux d'emploi des personnes de 25 à 64 ans ayant ce niveau d'études est de l'ordre de 81 %. En ce qui concerne les universitaires, les plus hauts taux d'emploi sont observés chez les personnes noires et chez celles qui ne sont pas issues de minorités visibles (85,1 % et 86,1 %, respectivement).

Écart du taux d'emploi généralement plus prononcé chez les personnes qui ont immigré récemment

L'écart entre le taux d'emploi des personnes issues de minorités visibles et celui des personnes n'étant pas issues de minorités visibles est généralement plus prononcé chez les personnes qui ont immigré récemment que chez celles qui se sont établies au Québec il y a plus longtemps.

Taux d'emploi des personnes immigrantes issues ou non de minorités visibles, selon le moment où elles ont immigré, 25-64 ans, Québec



Personnes

immigrantes issues

de minorités visibles Personnes immigrantes

n'étant pas issues de

minorités visibles Immigration entre 2016 et 2021 67,3 % 77,4 % Immigration entre 2001 et 2010 76,1 % 83,8 % Immigration entre 1991 et 2000 72,1 % 77,3 % Immigration avant 1980 69,1 % 67,1 %

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2021. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

Par ailleurs, chez les personnes non immigrantes, le taux d'emploi des personnes issues de minorités visibles (78 %) est semblable à celui de celles n'étant pas issues de minorités visibles (77 %).

Écart du revenu d'emploi entre les personnes issues de minorités visibles et le reste de la population

En 2019, au Québec, le revenu d'emploi moyen des personnes issues de minorités visibles âgées de 25 à 64 ans s'élevait à environ 43 840 $. En comparaison, le revenu d'emploi moyen des personnes n'étant pas issues de minorités visibles se situait à environ 56 350 $, un écart de 22 %. En 2015, l'écart de revenu était plutôt de 28 %. Ces écarts ne tiennent pas compte des diffé­rences sur le plan de l'âge, de la scolarité, de la durée de résidence, de l'expérience, de l'ancienneté, du temps de travail et du type d'emploi occupé ou de la profes­sion exercée, notamment.

L'analyse diffusée par l'Institut propose aussi des comparaisons entre les femmes et les hommes et entre différents groupes d'âge.

Lire les faits saillants

Lire la publication

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec