Portrait 360° - Le ministre Jean Boulet dévoile la plus grande étude sur la main-d'œuvre québécoise

QUÉBEC, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, dévoile les résultats de l'étude intitulée Portrait 360º, laquelle dresse le portrait des aspirations de la main-d'œuvre, aidant ainsi à déterminer quels sont les leviers d'attraction et de rétention.

Un sondage a été mené par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) entre les mois de février et de mai 2019. Au total, c'est plus de 6 290 travailleurs, 502 employeurs et 500 jeunes de 15 à 17 ans qui ont été joints. Il s'agit de la plus grande étude sur la main-d'œuvre réalisée au Québec à ce jour.

La démarche permet, dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, de cibler les facteurs clés qui interviennent dans le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre ainsi que le développement de ses compétences.

Attirer et retenir les travailleurs

Le Portrait 360º démontre que 84 % des travailleurs jugent important d'avoir des horaires de travail flexibles pour favoriser la conciliation avec les études, la famille et leurs contraintes personnelles. Cela est particulièrement vrai pour les personnes de 55 ans ou plus.

Le Portrait 360º démontre également que les conditions de travail sont un levier d'attraction, de rétention et de mobilité de la main-d'œuvre. En effet, 78 % de la main-d'œuvre et près d'une personne sur deux sont ouverts à déménager pour les améliorer. De plus, 70 % des travailleurs accordent de l'importance à une meilleure reconnaissance; 67 %, aux possibilités d'avancement; et 63 %, à l'ambiance de travail.

En ce qui concerne les employeurs, deux enjeux les préoccupent : la rareté de main-d'œuvre, à 62 %; et les questions de rétention, à 43 %. Seulement 7 % des entreprises de moins de 100 employés et 17 % de celles en comptant plus de 100 ont mentionné la technologie comme motif d'investissement dans la formation.

Fait intéressant : 91 % des travailleurs accordent de l'importance au développement de leurs compétences, et 86 % ne pensent pas que la technologie menace leur emploi. Dans le même ordre d'idées, 70 % soulignent avoir accès à de la formation dans le cadre de leur emploi, alors que près du tiers n'y ont pas accès.

Au cours du printemps, les partenaires du marché du travail de l'ensemble du Québec seront conviés à réfléchir à des pistes d'action découlant des constats de cette étude.

Citations :

« Je salue cette initiative de la CPMT. Cette étude permet d'outiller les entreprises sur les gestes qu'elles peuvent poser pour améliorer leurs ressources humaines. Le Portrait 360º appuie les actions que j'ai mises en place dans le cadre du Plan d'action pour la main-d'œuvre (PAMO) et inspirera les gestes que je poserai au cours des prochains mois. Le défi de la rareté de la main-d'œuvre est un enjeu de société où tous les partenaires du marché du travail doivent se mettre en action. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Portrait 360º offre une source d'information stratégique aux membres de la CPMT, des CSMO, des CRPMT et des comités consultatifs de même qu'aux représentants gouvernementaux pour agir en continu, en faveur d'une main-d'œuvre compétente au diapason des besoins du marché du travail. »

Me Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail

Faits saillants :

La CPMT assure un rôle-conseil auprès du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, se préoccupe de l'adéquation formation-compétences-emploi et formule des recommandations aux ministères concernés par les questions de main-d'œuvre au Québec.

La CPMT a mandaté Aviseo Conseil et Léger pour mener ce vaste portrait. Pour consulter l'étude complète : www.cpmt.gouv.qc.ca/portrait360.

La CPMT est une instance nationale de concertation qui réunit les leaders représentant les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité ainsi que le milieu de l'enseignement.

La CPMT s'appuie sur un réseau de plus d'un millier de partenaires qui apportent à son intelligence collective une perspective régionale, sectorielle et issue des besoins des personnes faisant partie de groupes sous-représentés sur le marché du travail.

