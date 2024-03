Correspondance entre l'Est du Canada et Los Angeles et San Francisco

TORONTO, le 12 mars 2024 /CNW/ - Porter Airlines ajoute des vols saisonniers aller-retour à deux nouvelles liaisons sans escale entre l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et les aéroports internationaux de Los Angeles (LAX) et de San Francisco (SFO).

Porter Airlines ajoute des vols saisonniers aller-retour à deux nouvelles liaisons sans escale entre l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et les aéroports internationaux de Los Angeles (LAX) et de San Francisco (SFO). (Groupe CNW/Porter Airlines Inc.)

La liaison YUL-LAX sera offerte quatre fois/semaine à compter du 27 juin. La liaison YUL-SFO sera offerte trois fois/semaine à compter du 28 juin. Le programme prend fin le 26 octobre. L'ajout de ces nouvelles liaisons offre aux passagers une autre façon de se déplacer vers la côte ouest américaine depuis le vaste réseau de Porter dans l'Est du Canada.

De plus, les services offerts à bord incluent des collations de qualité supérieure gratuites, de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres et une connexion Wi-Fi rapide gratuite pour tous les passagers. Ceux qui optent pour le tarif tout inclus PorterRéserve peuvent également se procurer des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Les nouveaux vols sont effectués avec les aéronefs de pointe Embraer E195-E2 à 132 places. Leur configuration deux par deux signifie qu'il n'y a pas de sièges du milieu sur les vols de Porter.

L'aéronef Embraer E-192-E2 est l'avion monocouloir le plus écologique sur le marché : son empreinte sonore et sa consommation de carburant sont inférieures de 65 % et de 25 %, respectivement, à celles des aéronefs de la génération précédente. Il consomme moins de carburant par siège et par trajet que tout autre appareil de 120 à 150 places. De plus, aucun autre aéronef monocouloir n'est aussi silencieux.

Voici l'horaire des vols :

Liaison Début du service Départ Arrivée YUL-LAX (lun., mer., jeu., sam.) 27 juin 19 h 40 22 h 36 LAX-YUL (mar., jeu., ven., dim.) 28 juin 6 h 15 14 h 40 YUL-SFO (mar., ven., dim.) 28 juin 20 h 11 h 12 SFO-YUL (lun., mer., sam.) 29 juin 6 h 15 14 h 40

Ce nouveau service permettra de mettre en correspondance, par YUL, les aéroports de Halifax, Pearson de Toronto et Toronto-City, en sus du service quotidien sans escale déjà offert entre les aéroports Pearson de Toronto et ceux de Los Angeles et de San Francisco.

Grâce au partenariat en partage de codes établi entre Porter et Air Transat, les liaisons commodes entre YUL et l'Europe, dont Paris, Londres, Rome et Marseille, s'en trouvent facilitées. Les passagers disposent d'un choix bonifié et bénéficient d'un trajet amélioré lorsqu'ils passent d'un transporteur à l'autre.

Ceux qui se rendent à Los Angeles et à San Francisco prennent un vol de correspondance avec Alaska Airlines, partenaire de Porter dont le réseau de la côte ouest des États-Unis est bien établi et s'étend à des marchés tels que Portland, San Diego, Seattle et Phoenix.

Deuxième ville en importance au Canada, Montréal a du cachet et une riche histoire. C'est l'une des destinations urbaines les plus recherchées en Amérique du Nord. Les voyageurs qui s'y baladent dans les rues empierrées y trouveront les boutiques de mode, les restaurants et les festivités qui la caractérisent. Aussi appelée « Golden State », la Californie compte des plages à perte de vue, des quartiers dynamiques et des attraits en quantité qui combleront tous les touristes, dont les adeptes de plein air et les esprits créatifs.

Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, rendez-vous au www.flyporter.com .

Citations

« Désormais, l'expérience économique supérieure inégalée de Porter permet de se déplacer en avion et avec panache à l'échelle du continent. Grâce aux partenariats stratégiques établis par Porter, les liaisons à partir de Montréal procurent aux voyageurs un choix étendu de destinations recherchées partout dans le monde. »

- Kevin Jackson, président de Porter Airlines

« ADM Aéroports de Montréal se réjouit de l'ajout de ces deux routes vers des destinations prisées des voyageurs montréalais. Que ce soit pour le plaisir ou par affaires, en tant que point d'arrivée final ou pour connecter vers d'autres villes, Los Angeles et San Francisco offrent un éventail de possibilités et ces liaisons confirment, une fois de plus, le positionnement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau comme plaque tournante résolument internationale. Merci à Porter de diversifier ses services aériens au départ de notre aéroport et de proposer des options supplémentaires aux passagers. C'est toute notre communauté qui en bénéficie! »

- Mark Ruel, Directeur Développement aérien, ADM Aéroports de Montréal

« Le nouveau service de Porter Airlines qui reliera cet été San Francisco à Montréal est réjouissant. À partir de la baie de San Francisco, les voyageurs auront un nouveau moyen attrayant de se rendre au Canada, en phase avec l'engagement d'élever les déplacements en avion à un niveau exceptionnel. Merci à Porter pour son soutien constant à cet égard. Nul doute que ce service sera une réussite. »

- Ivar C. Satero, directeur, Aéroport international de San Francisco

« Los Angeles (LAX) attend avec impatience le nouveau service saisonnier de Porter Airlines vers Montréal. Nous sommes enthousiastes à l'idée de voir Porter élargir son réseau grâce à un nouvel itinéraire vers Los Angeles, ce qui permettra de relier deux villes de classe mondiale et bien des destinations au-delà. Les passagers auront maintenant plus d'options pour voyager entre le Sud de la Californie et l'Est du Canada, et pourront le faire de manière plus durable à bord d'avions de nouvelle génération. »

- Michael R. Christensen, chef de l'exploitation et de l'entretien, Los Angeles World Airports

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines Inc.

Renseignements: Équipe des relations avec les médias : [email protected]