Fort Lauderdale, Fort Myers, Miami, Orlando et Tampa à compter de novembre

Un total de sept liaisons entre ces villes et Toronto (aéroport Pearson) et Ottawa

TORONTO, le 24 août 2023 /CNW/ - Porter Airlines lance un service quotidien vers cinq destinations de la Floride, aux États-Unis, assuré par son nouvel aéronef Embraer E195-E2. Les passagers profiteront de l'expérience de voyage en classe économique exceptionnelle de Porter, qui surpasse celle des autres transporteurs. Ce nouveau service comprend des liaisons entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et Fort Lauderdale (FLL), Fort Myers (RSW), Miami (MIA), Orlando (MCO) et Tampa (TPA), et d'autres entre l'aéroport international d'Ottawa (YOW) et les villes de Fort Lauderdale (FLL) et Orlando (MCO). Un vol aller-retour quotidien est offert pour chacun de ces itinéraires.

La majorité des touristes étrangers qui visitent la Floride sont des voyageurs canadiens, et ils peuvent maintenant réserver leurs billets auprès de la seule compagnie aérienne qui met l'accent sur le style, l'attention et le charme dans tous les aspects de l'expérience de vol. Dès le moment où les passagers montent dans l'avion, ils sont accueillis avec une hospitalité authentique et profitent d'un service à bord inégalé. Une connexion Wi-Fi gratuite et rapide, une sélection de collations de qualité supérieure et de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres sont la norme pour tous les passagers. Ceux qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un enregistrement prioritaire, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Voici l'horaire des vols et les dates de lancement du service pour chaque itinéraire :

Itinéraire Départ Arrivée À compter du Toronto (aéroport Pearson) - Tampa Tampa - Toronto (aéroport Pearson) 16 h 30 9 h 05 19 h 32 12 h 1er novembre 2023 2 novembre 2023 Toronto (aéroport Pearson) - Fort Myers Fort Myers - Toronto (aéroport Pearson) 16 h 45 9 h 20 h 12 h 10 novembre 2023 11 novembre 2023 Toronto (aéroport Pearson) - Orlando Orlando - Toronto (aéroport Pearson) 12 h 8 h 14 h 58 10 h 48 21 novembre 2023 22 novembre 2023 Orlando - Ottawa Ottawa - Orlando 16 h 17 h 30 19 h 02 20 h 59 21 novembre 2023 Toronto - Fort Lauderdale (aéroport Pearson) Fort Lauderdale - Toronto (aéroport Pearson) 12 h 15 8 h 40 15 h 34 11 h 55 30 novembre 2023 1er décembre 2023 Ottawa - Fort Lauderdale Fort Lauderdale - Ottawa 16 h 45 16 h 30 20 h 32 19 h 49 30 novembre 2023 Toronto (aéroport Pearson) - Miami Miami - Toronto (aéroport Pearson) 15 h 40 8 h 40 19 h 05 12 h 12 décembre 2023 13 décembre 2023

Toutes les heures sont locales.

Les nouveaux itinéraires sont les premières liaisons de Porter vers les États-Unis assurées par l'aéronef Embraer E195-E2 de 132 places, qui est doté d'un plan de cabine comportant uniquement des sièges en classe économique. La configuration deux par deux permet d'accroître le confort des passagers et fait de Porter la seule compagnie aérienne à disposer d'une flotte d'appareils pourvus d'aucun siège du milieu.

Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com .

« Les Canadiens sont habitués à voyager à destination de la Floride, mais pas à vivre une expérience aussi agréable. Le service exceptionnel offert par Porter à bord d'un appareil ne disposant que de sièges en classe économique ne trouve pas son pareil ailleurs en Amérique du Nord. Qu'il s'agisse de la connexion Wi-Fi gratuite, de l'absence de sièges du milieu, de la sélection gratuite de bière, de vin et de collations de qualité supérieure ou du menu de repas frais et sain proposé à bord, Porter défie la concurrence au sein de l'industrie du transport aérien économique. Nous croyons que le temps passé à bord de notre avion est tout aussi important que celui à destination. »

- Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial, Porter Airlines

« Nous sommes ravis d'accueillir Porter Airlines en Floride. Nos visiteurs du Canada pourront profiter de ces vols directs vers cinq villes différentes de notre État pour découvrir de magnifiques plages, des kilomètres de sentiers en nature et des occasions infinies de s'amuser sous le soleil. »

- Dana Young, présidente et chef de la direction, VISIT FLORIDA

« À l'aéroport international Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) du comté de Broward, nous sommes heureux d'ajouter Porter Airlines à notre portfolio de transporteurs internationaux et d'accueillir les vols offerts par la compagnie aérienne au départ d'Ottawa et de Toronto. Le sud de la Floride est une destination populaire pour les touristes et snowbirds canadiens, et nous sommes convaincus que la clientèle de FLL saura tirer parti de ce nouveau service.

- Mark E. Gale, chef de la direction et directeur de l'aviation

« Nous nous réjouissons d'accueillir les vols de Porter Airlines à l'aéroport international Southwest Florida (RSW) à compter de novembre prochain. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les passagers du sud-ouest de la Floride, qui pourront profiter d'un service sans escale à destination de Toronto, au Canada. »

- Ben Siegel, CPA, C.M., directeur général, Lee County Port Authority

« Nous avons hâte d'accueillir Porter Airlines pour la toute première fois à l'aéroport international de Miami et d'ouvrir nos bras à un plus grand nombre de visiteurs canadiens dans le comté de Miami-Dade. Pas moins de 603 000 passagers du Canada ont franchi les portes d'embarquement de l'aéroport de Miami en 2022, ce qui place le pays au dixième rang des marchés internationaux les plus achalandés de l'aéroport l'an dernier. De plus, les voyages entre le Canada et MIA sont en hausse de 44 % depuis le début de l'année. Je suis impatiente de voir le service quotidien de Porter Airlines au départ de Toronto venir renforcer encore davantage cette relation florissante entre le Canada et le comté de Miami-Dade. »

- Daniella Levine Cava, mairesse du comté de Miami-Dade

« Le personnel de l'aéroport international d'Orlando se réjouit d'accueillir Porter Airlines, qui propose de nouvelles liaisons vers l'une de nos plus grandes destinations internationales, le Canada. Des vols supplémentaires à destination de Toronto et d'Ottawa permettront de renforcer les liens entre ces destinations dynamiques et stimulantes. »

- Kevin Thibault, chef de la direction de la Greater Orlando Aviation Authority

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons les nouvelles liaisons sans escale de Porter Airlines entre Toronto et l'aéroport international de Tampa dans le cadre du lancement du service de transport aérien aux États-Unis de la compagnie canadienne. Les Canadiens adorent la région de Tampa Bay et tout ce qu'elle a à offrir, et nous savons qu'il s'agira d'une nouvelle option populaire pour les voyageurs d'affaires et d'agrément. »

- Joe Lopano, chef de la direction, aéroport international de Tampa

« Fort Lauderdale et Orlando sont des destinations floridiennes populaires pour les passagers qui voyagent depuis Ottawa et Gatineau. Que vous soyez un couple de snowbirds qui fuient les températures froides ou une famille qui met le cap sur l'un des nombreux parcs d'attractions de la Floride, comme Magic Kingdom, le service sans escale offert par Porter vous garantit une expérience de vol confortable exceptionnelle vers votre destination soleil. »

- Mark Laroche, président et chef de la direction de l'aéroport international d'Ottawa

« Nous sommes ravis de participer à l'expansion du service de Porter sur le marché américain en accueillant ces cinq nouveaux itinéraires au départ de l'aéroport Pearson de Toronto, ce qui témoigne de notre engagement inébranlable à offrir aux voyageurs un choix accru d'options de voyage. La forte demande pendant les mois d'hiver l'an dernier n'étant pas près de s'essouffler, ces nouvelles liaisons entre le Canada et cinq aéroports de la Floride élargiront les possibilités pour les passagers qui souhaitent mettre le cap sur ces destinations attrayantes. »

- Janik Reigate, directrice des relations stratégiques avec les clients, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

