TORONTO, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Porter Airlines inaugure aujourd'hui son service entre l'aéroport international d'Ottawa (YOW) et l'aéroport international de Vancouver (YVR). Il s'agit de la première destination de Porter dans l'Ouest canadien à partir d'Ottawa.

Le nouvel itinéraire sera offert à raison d'un vol aller-retour quotidien à bord d'un aéronef de pointe Embraer E195-E2 comptant 132 places. L'itinéraire Vancouver-Ottawa offre diverses correspondances vers l'Est du Canada depuis Ottawa.

Porter inaugure son premier itinéraire dans l’Ouest canadien entre Ottawa et Vancouver (Groupe CNW/Porter Airlines Inc.)

« La liaison Ottawa-Vancouver joue un rôle important dans l'expansion de notre réseau d'un océan à l'autre afin d'offrir aux voyageurs une expérience unique de transport aérien en classe économique », explique Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial. « Les voyageurs peuvent profiter de notre réseau bien établi dans l'Est du Canada et vivre en tout temps l'expérience de voyage en classe économique exceptionnelle de Porter. »

Tous les passagers profiteront de l'accueil chaleureux et du service à bord exceptionnel de Porter, y compris une connexion Wi-Fi gratuite et rapide, une sélection de collations de qualité supérieure, et de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres. Les passagers qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un enregistrement prioritaire, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

« Nous sommes heureux de voir la croissance de Porter Airlines se poursuivre avec ce service de YVR à YOW », affirme Russell Atkinson, directeur du développement des services aériens de l'aéroport international de Vancouver. « Ce nouveau vol vers Ottawa offre plus de flexibilité aux passagers qui souhaitent se rendre à Ottawa et plus loin dans l'Est du Canada. »

« Côte ouest! Nous sommes ravis que le service sans escale vers Vancouver soit maintenant une réalité et nous savons que les voyageurs d'Ottawa-Gatineau le sont aussi. La croissance de Porter à YOW est exceptionnelle; d'ici la fin de l'été, la compagnie offrira des vols sans escale vers 11 destinations réparties dans l'Ouest canadien, aux États-Unis et dans la région de l'Atlantique», a déclaré Mark Laroche, président et chef de la direction, Administration de l'aéroport international d'Ottawa. «L'engagement de la ligne aérienne à faire d'Ottawa la base de maintenance de ses jets, qui est actuellement en construction, témoigne de l'importance de YOW en tant que plaque tournante clé pour la connectivité d'un océan à l'autre. »

En plus de la liaison Ottawa-Edmonton annoncée à compter de septembre, Porter exploite 11 vols sans escale depuis Ottawa. Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com .

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines Inc.

Renseignements: Équipe des relations avec les médias : [email protected]