Les passagers de l'aéroport Pearson de Toronto et de l'aéroport d'Ottawa peuvent maintenant voyager vers la Floride

TORONTO, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Vous pouvez maintenant prendre votre envol avec Porter Airlines et ses deux nouveaux itinéraires vers l'aéroport international d'Orlando (MCO), l'un partant de l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'autre de l'aéroport international d'Ottawa (YOW).

Le lancement des itinéraires vers Orlando marque la troisième nouvelle destination de Porter en Floride depuis le début du mois de novembre, après Tampa et Fort Myers.

Vous pouvez maintenant prendre votre envol avec Porter Airlines et ses deux nouveaux itinéraires vers l’aéroport international d’Orlando (MCO), l’un partant de l’aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l’autre de l’aéroport international d’Ottawa (YOW). (Groupe CNW/Porter Airlines Inc.)

À bord de son nouvel aéronef Embraer E195-E2, Porter offre son hospitalité chaleureuse et son service exceptionnel à un nouveau marché en offrant une connexion Wi-Fi gratuite et rapide, une variété de collations délicieuses et de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres.

Les passagers qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un enregistrement prioritaire, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

« Les Canadiens sont les voyageurs internationaux les plus fréquents en Floride, et Porter est fière de leur offrir deux nouveaux itinéraires vers les plages ensoleillées de cet État, a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur de l'exploitation de Porter Airlines. Grâce au confort inégalé offert par Porter à des prix plus que raisonnables, nos passagers peuvent profiter pleinement de leur voyage. »

« Les résidents d'Ottawa-Gatineau ont clairement montré leur désir de voyager en Floride, a déclaré Mark Laroche, président et chef de la direction, Administration de l'aéroport international d'Ottawa. Nous sommes heureux d'offrir aux passagers une expérience supérieure à bord du nouvel aéronef Embraer E195-E2 de Porter depuis l'aéroport d'Ottawa. Notre partenariat avec Porter se solidifie à chaque nouvel itinéraire. »

« Grâce au nouveau service de Porter, l'aéroport international d'Orlando offre aux passagers un vaste éventail de choix pour visiter les parcs d'attractions thématiques populaires d'Orlando et des destinations fascinantes comme Toronto et Ottawa, déclare Kevin J. Thibault, chef de la direction, Greater Orlando Aviation Authority. Nous sommes heureux de voir Porter se joindre à notre grande famille de compagnies aériennes, et nous nous réjouissons à l'idée d'entreprendre de nombreux voyages ensemble. »

« Depuis le lancement du service à Orlando, nous sommes très fiers de l'engagement continu de Porter à élargir son réseau à partir de l'aéroport Pearson de Toronto, affirme Khalil Lamrabet, chef de la direction commerciale, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Orlando représentera le deuxième plus grand marché transfrontalier de Pearson cet hiver et, avec la hausse constante de la demande pour les voyages vers la Floride, Porter ajoutera 8 % plus de places entre les deux marchés. »

« Le service de vol direct vers Orlando de Porter propose aux voyageurs une nouvelle façon plus simple de se rendre dans la capitale mondiale des parcs d'attractions thématiques, renchérit Casandra Matej, présidente et chef de la direction de Visit Orlando. Il s'agit du moment idéal pour les voyageurs canadiens de passer l'hiver à se faire dorer sous le soleil. »

Les nouveaux itinéraires permettent aux passagers de la Floride de poursuivre leur voyage vers l'Ouest canadien en profitant de nos vols vers Vancouver, Calgary et Edmonton.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines Inc.

Renseignements: Équipe des relations avec les médias : Porter Airlines, [email protected]