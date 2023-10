Porter étend son réseau dans l'Ouest en offrant une nouvelle liaison entre Ottawa et Calgary

TORONTO, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Porter Airlines lance un service quotidien entre l'aéroport international d'Ottawa (YOW) et l'aéroport international de Calgary (YYC) assuré par son nouvel aéronef Embraer E195-E2. Cet ajout lui permet d'offrir une autre option pour traverser le pays aux passagers qui souhaitent voyager avec style.

La nouvelle liaison, qui sera offerte à compter du 14 février 2024, marque la plus récente expansion du réseau de la compagnie aérienne dans l'Ouest canadien au départ d'Ottawa, complète le service vers Vancouver et Edmonton et donne accès à des vols de correspondance à destination de plusieurs villes dans l'Est du pays et aux États-Unis.

Pendant le trajet entre les aéroports YOW et YYC, les passagers profitent du service à bord exceptionnel de Porter Airlines, qui comprend de la bière et du vin gratuits, des collations de qualité supérieure et une connexion Wi-Fi gratuite et rapide pour tous.

Les passagers qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Tarifs de lancement à partir de 459 $.

Voici l'horaire des vols et les dates de lancement du service pour chaque itinéraire :

Itinéraire Départ Arrivée À compter du Ottawa - Calgary Calgary - Ottawa 18 h 20 8 h 50 20 h 49 14 h 40 14 février 2024 15 février 2024

Toutes les heures sont locales.

La nouvelle liaison est assurée par l'aéronef Embraer E195-E2 de 132 places de Porter, qui est doté d'un plan de cabine comportant uniquement des sièges en classe économique. La configuration deux par deux signifie qu'il n'y a pas de sièges du milieu, ce qui permet d'accroître le confort des passagers.

Pour consulter les horaires détaillés des vols de correspondance offerts et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com..

Citations

« Cette liaison est une autre façon pour les passagers de traverser le Canada avec Porter et de choisir parmi de nombreuses options de vols de correspondance depuis Ottawa. Les passagers peuvent se réjouir de vivre une expérience économique exceptionnelle qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. »

- Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial, Porter Airlines

« Nous sommes heureux d'accueillir les nouveaux vols sans escale de Porter Airlines qui relient les aéroports YOW et YYC. Ces nouveaux vols renforcent non seulement nos liens d'affaires, mais permettent également aux passagers d'accéder facilement aux destinations dynamiques et d'une richesse culturelle inouïe que sont Ottawa-Gatineau et Calgary et les Rocheuses, deux destinations que les gens cherchent à explorer pour leurs attraits et leurs possibilités d'activités commerciales. »

- Mark Laroche, président et chef de la direction, Administration de l'aéroport international d'Ottawa

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

