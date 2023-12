TORONTO, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Porter Airlines lance un service sans escale entre l'aéroport international d'Ottawa (YOW) et l'aéroport international Richardson de Winnipeg (YWG), qui sera offert à compter du 16 mai 2024 à raison d'un vol aller-retour quotidien.

L'ajout de cet itinéraire renforce l'engagement de la compagnie aérienne à mieux desservir la région de la capitale du Canada en offrant aux voyageurs une connectivité directe entre le Manitoba et le vaste réseau de Porter au départ d'Ottawa.

Porter élargit son réseau avec l’ajout d’une liaison directe entre Ottawa et Winnipeg (Groupe CNW/Porter Airlines Inc.)

Tarifs de lancement à partir de 525 $. L'horaire de vol est le suivant :

Itinéraire Départ Arrivée Ottawa - Winnipeg Winnipeg - Ottawa 9 h 11 h 40 10 h 47 15 h 12

Toutes les heures sont locales.

Les vols entre les aéroports YOW et YWG seront assurés par le nouvel aéronef Embraer E195-E2 de Porter, qui est doté d'une configuration deux par deux, ce qui signifie qu'il n'y a pas de sièges du milieu. Les passagers profiteront également de l'hospitalité légendaire de la compagnie aérienne, qui leur propose de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres, une sélection de collations de qualité supérieure de marques canadiennes et un accès Internet sans fil gratuit pour tous.

Cette nouvelle liaison permettra aux voyageurs de transiter par Ottawa pour se rendre à Boston, à Charlottetown, à Fredericton, à Halifax, à Moncton, à New York, à Thunder Bay, à Toronto (aéroports Pearson et Billy Bishop) et à St. John's.

Les passagers qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails de qualité supérieure et des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Visitez le site www.flyporter.com pour consulter les horaires détaillés des vols et les forfaits vacances Évasions Porter offerts.

« Notre présence à Ottawa continue de croître avec l'ajout de ce nouvel itinéraire reliant la capitale et Winnipeg. Les passagers voyageront avec style tout en plongeant dans l'expérience économique exceptionnelle de Porter, qui est inégalée partout ailleurs dans l'industrie. »

- Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial, Porter Airlines

« Une connectivité constante entre Winnipeg et Ottawa-Gatineau est primordiale pour les voyageurs d'affaires et d'agrément. Les jets de taille appropriée de Porter, jumelés à sa forte présence dans la région de la capitale nationale, créent un environnement optimal pour le succès de cette route importante. »

- Mark Laroche, président et chef de la direction, Administration de l'aéroport international d'Ottawa

« Cette nouvelle liaison permettra à tous ceux qui vivent et travaillent au Manitoba d'avoir un meilleur accès aux possibilités infinies qui les attendent dans la capitale nationale, ce qui renforce notre engagement à travailler avec nos partenaires pour améliorer la connectivité et offrir plus de choix. Nous sommes ravis de voir Porter Airlines accroître sa présence dans notre communauté, quelques mois seulement après l'avoir accueillie à YWG, car cela démontre la solidité de notre relation ».

- Nick Hays, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg

