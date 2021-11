Porter a également des options pour cinq autres appareils Embraer E195-E2 avec Azorra.

Les 19 appareils seront livrés neufs à Porter en 2022 et 2023, dans le cadre d'une commande confirmée annoncée précédemment pour 30 appareils E195-E2, plus 50 droits d'achat.

« La conclusion d'ententes de location avec trois partenaires de grande qualité que sont Azorra, Falko et Elevate témoigne de la confiance dans le plan de Porter visant à accroître son réseau partout en Amérique du Nord grâce à l'exceptionnel avion E2 », a déclaré Jeffrey Brown, vice-président exécutif et directeur financier de Porter. « Nous établissons des relations fondamentales avec ces bailleurs expérimentés et nous avons hâte de travailler ensemble à long terme. »

En tant que client de lancement de l'E2 en Amérique du Nord, Porter a l'intention d'exploiter les E2 vers des destinations populaires à partir d'Ottawa, de Montréal, d'Halifax et de l'aéroport international Pearson de Toronto. L'introduction de liaisons spécifiques sera déterminée avant la livraison des avions.

Seabury Securities LLC a agi en tant que conseiller et agent de placement de Porter pour ces transactions, et Parr Brown Gee & Loveless a agi en tant que principal conseiller juridique de Porter.

