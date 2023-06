TORONTO, le 20 juin 2023 /CNW/ - Porter Aircraft Leasing Corp., une filiale en propriété exclusive de Porter Aviation Holdings Inc. (Porter), a conclut des ententes de cession-bail avec Avolon pour 10 avions Embraer E195-E2. Avolon est un leader mondial de la location d'avions.

Ces aéronefs commenceront à être livrés plus tard en 2023 et seront exploités par Porter Airlines dans le cadre d'une commande confirmée annoncée précédemment pour 50 E195-E2 et de la possibilité d'acheter 50 aéronefs supplémentaires. Onze appareils E195-E2 sont actuellement exploités par Porter.

« Le E2 est un ajout incroyable à la flotte de Porter. Il offre la meilleure économie de coûts par siège de sa catégorie et constitue un appareil idéal pour offrir l'expérience de passagers en vol véritablement différenciée qui fait la renommée de Porter. Pour ce faire, nous devons traiter chaque client avec soin et offrir des commodités gratuites comme le Wi-Fi, ainsi que de la bière et du vin servis dans des verres partout dans l'habitacle, explique Jeffrey Brown, vice-président directeur et chef des finances de Porter. Nous sommes heureux de nous associer à Avolon et de valoriser sa réputation et son expertise en matière de location d'avions, ce qui en fait un nouveau partenaire idéal. »

Porter exploite actuellement les modèles E195-E2 sur des routes d'un océan à l'autre au pays. Avec les commandes en cours, le réseau nord-américain est en développement pour inclure des destinations aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes.

« Porter est reconnue pour son expérience client et a des projets stimulants pour l'expansion de sa flotte E2, indique Paul Geaney, président et chef de la direction commerciale chez Avolon. Nous sommes ravis de les accueillir comme clients et nous sommes impatients de collaborer à leur croissance future. L'E2 est un avion moderne et économe en carburant qui offre d'excellentes performances d'exploitation, rivalisant efficacement avec d'autres appareils plus petits à carrosserie étroite. »

Seabury Securities LLC a agi en tant que conseiller et agent de placement de Porter pour ces transactions, et Parr Brown Gee & Loveless a agi en tant que principal conseiller juridique de Porter.

