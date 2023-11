Premier vol aux États-Unis assuré par l'aéronef Embraer E195-E2

TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Porter Airlines lance un service quotidien aller-retour entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et Tampa (TPA). Il s'agit de la première liaison entre le Canada et les États-Unis assurée par une compagnie aérienne qui dispose d'un appareil Embraer E195-E2 ultramoderne.

Porter est la première compagnie aérienne en Amérique du Nord à ajouter ce type d'appareil à sa flotte. L'appareil de 132 places est doté d'un plan de cabine comportant uniquement des sièges en classe économique avec configuration deux par deux, ce qui signifie qu'il n'y a pas de sièges du milieu à bord de tous les vols offerts par Porter. En raison de sa faible empreinte sonore et de ses faibles émissions de CO 2 , l'Embraer E195-E2 est l'aéronef monocouloir le plus écologique de sa catégorie. Il est certifié conforme à la norme internationale la plus stricte pour le bruit des avions, car son empreinte sonore est 65 % plus faible que celle des appareils de la génération précédente.

L'expérience de vol inégalée de Porter se distingue de celle offerte par tous les autres transporteurs sur le marché. Une connexion Wi-Fi gratuite et rapide, une sélection de collations de qualité supérieure et de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres sont la norme pour tous les passagers. Ceux qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un enregistrement prioritaire, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Voici l'horaire des vols et les dates de lancement du service pour chaque itinéraire :

Itinéraire Départ Arrivée À compter du Toronto (aéroport Pearson) - Tampa Tampa - Toronto (aéroport Pearson) 16 h 30 9 h 5 19 h 32 12 h 1er novembre 2023 2 novembre 2023

Parmi les cinq destinations et les sept itinéraires offerts par Porter en Floride cet automne, la liaison Toronto-Tampa est la première prévue au calendrier. Porter offrira des liaisons entre Toronto (YYZ) et Tampa, Fort Myers (RSW), Orlando (MCO), Fort Lauderdale (FLL) et Miami (MIA), ainsi que des liaisons entre Ottawa (YOW) et Fort Lauderdale et Orlando.

Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com .

« La majorité des touristes étrangers qui visitent la Floride sont des voyageurs canadiens, et ils peuvent maintenant réserver leurs billets auprès de la seule compagnie aérienne qui met l'accent sur le style, l'attention et le charme dans tous les aspects de l'expérience de vol. Avec Porter, vos vacances commencent dès que vous mettez le pied dans l'avion. »

- Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial, Porter Airlines

« L'aéroport international de Tampa est fier d'être le premier aéroport américain à accueillir Porter Airlines dans le cadre du lancement de son service sans escale depuis et vers Toronto. L'expérience de voyage en classe économique exceptionnelle de Porter ne manquera pas d'attirer les voyageurs canadiens, qui aiment visiter Tampa Bay et profiter de tout ce que la région a à offrir. Nous sommes également impatients de proposer le service hors pair de Porter à notre clientèle de Tampa Bay qui voyage au Canada. »

- Joe Lopano, chef de la direction, aéroport international de Tampa

« Cet hiver, les vols entre Tampa et l'aéroport Pearson de Toronto constitueront le dixième itinéraire transfrontalier le plus important en termes de capacité de sièges. Tampa sera la dixième destination de Porter et la première destination transfrontalière au départ de l'aéroport Pearson de Toronto. Nous nous réjouissons à l'idée que le service de la compagnie aérienne renforcera davantage la connectivité entre l'aéroport Pearson de Toronto et la Floride. »

- Kurush Minocher, directeur général, Expérience client et relations avec les compagnies aériennes, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

« Comme Porter est reconnue pour ses niveaux élevés de service et de confort, son choix d'aéronefs joue un rôle décisif dans la réalisation de sa promesse aux clients. Embraer est ravi que Porter ait choisi l'Embraer E195-E2 et passé une commande de 50 appareils pour réaliser sa mission d'améliorer l'expérience de vol des passagers. Il s'agit de l'appareil monocouloir le plus silencieux et le plus efficace sur le marché, et qui permet à tous d'éviter l'inconfort d'un siège du milieu ! »

- Martyn Holmes, directeur commercial, Embraer Commercial Aviation

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

