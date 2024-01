La région de la baie de San Francisco est la deuxième destination californienne à être nouvellement desservie par le transporter aérien cette année

TORONTO, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Porter Airlines inaugure aujourd'hui son nouveau service quotidien aller-retour entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de San Francisco (SFO).

Les passagers qui voyagent entre la métropole canadienne et la baie de San Francisco ne pourront qu'être satisfaits du service exceptionnel de Porter, qui mise sur le style, l'attention et le charme.

Porter Airlines inaugure aujourd’hui son nouveau service quotidien aller-retour entre l’aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l’aéroport international de San Francisco (SFO). (Groupe CNW/Porter Airlines Inc.)

L'expérience économique haut de gamme offerte par Porter comprend de la bière, du vin et des collations de qualité supérieure pour tous les passagers. De plus, le tout nouvel aéronef Embraer E195-E2 de 132 places qui assure la liaison est doté d'un plan de cabine avec configuration deux par deux, ce qui fait qu'aucun appareil de la flotte du transporteur aérien n'est pourvu de sièges du milieu.

Tous les passagers peuvent également tirer parti d'une connexion Wi-Fi gratuite et rapide pour rester connectés, rattraper tout retard dans leur travail ou visionner leur contenu préféré pendant le voyage. Ceux qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un enregistrement prioritaire, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains - des avantages qui font tous partie du menu à la carte dans le cas d'un tarif PorterClassique.





L'horaire de vol est le suivant :

Itinéraire Départ Arrivée À compter du Aéroport Pearson de Toronto - San Francisco San Francisco - Aéroport Pearson de Toronto 10 h 30 14 h 50 13 h 22 22 h 46 25 janvier 2024

Grâce au partenariat récemment annoncé avec Alaska Airlines, les passagers peuvent profiter de la solide présence de Porter dans l'Est du Canada et transiter par San Francisco pour prendre un vol de correspondance vers l'une des 18 villes de la côte ouest américaine offertes par la compagnie aérienne américaine, dont Portland, San Diego et Seattle.

Ce nouvel itinéraire s'ajoute au service quotidien aller-retour de Porter entre Toronto et Los Angeles lancé plus tôt ce mois-ci.

Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com .

Citations

« San Francisco est une plaque tournante importante pour les voyageurs, qui peuvent maintenant choisir le service à bord inégalé de Porter pour leurs déplacements entre la Californie et l'Est du Canada et vers de nombreuses destinations partout dans le monde. L'ajout de San Francisco à notre réseau est la plus récente étape de notre projet d'expansion partout en Amérique du Nord, qui se poursuivra tout au long de 2024. »

- Kevin Jackson, président de Porter Airlines.

« Nous sommes ravis d'accueillir Porter Airlines à SFO. Ce service, qui donne aux voyageurs de la région de la baie de San Francisco une nouvelle façon de se rendre au Canada complète parfaitement notre engagement à offrir une expérience de transport aérien exceptionnelle. Nous remercions Porter d'avoir intégré SFO à son réseau en pleine expansion aux États-Unis, et nous sommes convaincus que ce nouveau service sera un succès. »

- Ivar C. Satero, directeur de l'aéroport international de San Francisco.

« San Francisco est notre sixième plus grand marché transfrontalier et a été l'une des destinations affichant la plus forte croissance au départ de l'aéroport Pearson de Toronto en 2023. L'entrée de Porter sur cet itinéraire permettra à un plus grand nombre de passagers de se rendre directement de Toronto à San Francisco en profitant d'une expérience de voyage simplifiée. »

- Kurush Minocher, directeur général, Expérience client et relations avec les compagnies aériennes, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines Inc.

Renseignements: Équipe des relations avec les médias : Porter Airlines, [email protected]