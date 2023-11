TORONTO, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Porter Airlines lance un service quotidien aller-retour entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international du sud-ouest de la Floride (RSW) à Fort Myers.

Porter Airlines jouit d'une réputation bien méritée pour son service exceptionnel, et l'ajout de Fort Myers à sa liste de destinations fait partie de son plan d'expansion en Amérique du Nord.

Porter atterrit à Fort Myers, desservant le sud-ouest de la Floride pour la toute première fois (Groupe CNW/Porter Airlines Inc.)

Les vols entre Toronto-Pearson et Fort Myers sont assurés par des aéronefs Embraer E195-E2 de pointe. L'appareil de 132 places est doté d'un plan de cabine comportant uniquement des sièges en classe économique avec configuration deux par deux, ce qui fait de Porter le seul transporteur à pouvoir garantir aux passagers des vols sans siège du milieu.

Porter s'engage à offrir une expérience de voyage en classe économique exceptionnelle à ses passagers. Tous les passagers profitent d'une connexion Wi-Fi gratuite et rapide pour accéder à leurs plateformes préférées et rester connectés tout au long du vol. Une sélection de collations de qualité supérieure ainsi que de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres sont disponibles à bord.

Les passagers qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Fort Myers est l'une des nouvelles destinations desservies par des vols sans escale inaugurées par Porter cette année pour servir le nombre croissant de Canadiens désireux de voyager dans le Sud. Nos autres trajets en Floride comprennent des vols de Toronto-Pearson (YYZ) à Tampa (TPA), Orlando (MCO), Fort Lauderdale (FLL) et Miami (MIA), et d'Ottawa (YOW) à Orlando et Fort Lauderdale.

« Les Canadiens adorent la Floride, et ils méritent de vivre une expérience de voyage agréable dès qu'ils embarquent dans l'avion. Avec Porter, tous les passagers reçoivent le même accueil chaleureux et le même service supérieur - ils remarqueront la différence lorsqu'ils voyageront avec nous. C'est un plaisir d'offrir cette expérience de voyage en classe économique exceptionnelle au sud-ouest de la Floride. »

- Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial, Porter Airlines

« L'aéroport international du sud-ouest de la Floride (RSW) tient à souhaiter la bienvenue à Porter Airlines. Aujourd'hui, Porter inaugure son premier vol sans escale entre Toronto (YYZ), au Canada, et Fort Myers, une destination populaire pour les résidents et les visiteurs du sud-ouest de la Floride. Ce service quotidien sera une excellente nouvelle option pour les voyageurs. »

- Ben Siegel, CPA, C.M., directeur général, Lee County Port Authority

« Le nouveau service quotidien sans escale de Porter de l'aéroport Pearson à Fort Myers offrira 20 000 nouveaux sièges pour les départs cet hiver. Sachant que la demande de voyages en Floride est assez élevée, une capacité accrue et du choix pour les passagers sont importants pour nous. »

- Khalil Lamrabet, directeur commercial, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

