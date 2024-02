Ajout d'un service sans escale d'Ottawa vers St. John's exclusif et de Deer Lake au réseau de Porter

TORONTO, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Porter Airlines diversifie son offre de service en classe économique exceptionnel pour les passagers qui voyagent depuis Terre-Neuve cet été. Le transporteur aérien sera le seul sur le marché à offrir un service sans escale entre Ottawa et St. John's ainsi que des vols entre Halifax et une nouvelle destination, Deer Lake.

Porter Airlines diversifie son offre de service en classe économique exceptionnel pour les passagers qui voyagent depuis Terre-Neuve cet été. (Groupe CNW/Porter Airlines Inc.)

Les vols aller-retour quotidiens entre Ottawa et St. John's seront offerts à compter du 6 juin. C'est la première fois en cinq ans qu'un transporteur canadien propose cet itinéraire. L'aéroport d'Ottawa est la plaque tournante de Porter par laquelle les voyageurs de St. John's transitent pour mettre le cap sur plus d'une douzaine de destinations au Canada et aux États-Unis. Ils se rendent à Ottawa pour prendre un vol de correspondance vers des villes de l'Ouest canadien comme Vancouver, Calgary, Edmonton ou Winnipeg, ou encore de grandes métropoles comme Orlando, Boston ou New York.

Le nouveau service de Porter entre Ottawa et St. John's sera assuré par un appareil Embraer E195-E2, l'avion monocouloir le plus silencieux sur le marché, qui dispose de 132 sièges configurés deux par deux (ce qui signifie qu'il n'y a pas de sièges du milieu) et d'une connexion Wi-Fi rapide et gratuite pour tous les passagers.

Deer Lake est la plus récente épingle sur la carte du réseau de Porter, qui proposera un service quotidien aller-retour reliant Halifax et cette destination estivale de Terre-Neuve à compter du 4 juin.

Les vols entre Halifax et Deer Lake seront effectués par un appareil De Havilland Dash 8-400 de 78 places qui allie vitesse, réduction du bruit et rendement énergétique élevé pour se déplacer rapidement au sein du réseau régional de Porter dans l'Est du Canada et le Nord-Est des États-Unis.

Voici l'horaire des nouveaux vols :

Itinéraire Départ Arrivée À compter du Ottawa-St. John's St. John's-Ottawa 14 h 10 6 h 18 h 25 7 h 45 6 juin 2024 Halifax-Deer Lake Deer Lake-Halifax 12 h 45 15 h 25 14 h 43 16 h 30 4 juin 2024

Toutes les heures sont locales.

À bord des vols de Porter, tous les passagers profitent du fait qu'il n'y aucun siège central ainsi que d'un service inégalé comprenant des collations de qualité supérieure, et la bière et du vin servis gratuitement. Ceux qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un embarquement prioritaire, à des sièges avec plus d'espace pour les jambes ainsi qu'à des repas frais et sains sur les vols de longue durée - des avantages qui sont tous offerts à la carte aux passagers qui optent pour le tarif PorterClassique.

Citations

« Terre-Neuve occupe déjà une place importante au sein du réseau de Porter, avec des services existants reliant St. John's à l'aéroport Pearson de Toronto et à l'aéroport d'Halifax. L'ajout de ces nouveaux itinéraires fera en sorte que les passagers disposent d'un nombre accru d'options pour visiter des endroits parmi les plus courus au Canada et profiter, ainsi, tant de leur expérience dans les airs que de leur séjour à destination. »

- Kevin Jackson, président de Porter Airlines

« Nous sommes ravis que Porter comble une lacune importante au sein de notre marché en offrant un service sans escale de YYT à Ottawa. La liaison entre ces capitales provinciale et nationale s'avère une option très bien accueillie par les passagers. Nous remercions Porter pour son partenariat et son engagement continus. »

- Dennis Hogan, chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international de St. John's

« Porter Airlines est une compagnie aérienne primée qui travaille à élargir son réseau au pays et à l'étranger. Son service quotidien depuis l'aéroport Stanfield d'Halifax permet aux voyageurs d'accéder à notre région dans le cadre de leurs déplacements pour affaires ou à des fins touristiques ou personnelles, en plus de relier nos communautés à d'autres destinations. »

- Tammy Priddle, présidente-directrice-générale de l'aéroport régional de Deer Lake

« À l'instar d'Halifax, de Fredericton, de Moncton et de Charlottetown, le nouveau service de Porter Airlines entre Ottawa et St. John's est la preuve que les efforts déployés par le transporteur pour relier le Canada atlantique à la région de la capitale nationale portent leurs fruits. Par ailleurs, l'aéroport international d'Ottawa est un point de transit idéal vers d'autres destinations comme l'Ouest canadien et les États-Unis. Cette liaison autrefois mal desservie représente une autre réalisation pour Porter, qui renforce davantage sa présence à l'aéroport international d'Ottawa. »

- Mark Laroche, président et chef de la direction, Administration de l'aéroport international d'Ottawa

« Nous sommes heureux d'accueillir les nouveaux vols sans escale de Porter Airlines à destination de Deer Lake, la porte d'entrée de l'Ouest de Terre-Neuve. L'annonce d'aujourd'hui ramène la capacité de notre service aérien vers cette destination aux niveaux prépandémiques et souligne l'engagement de Porter à améliorer la connectivité dans la région de l'Atlantique et ailleurs. » - Marie Manning, vice-présidente, Développement de l'entreprise et directrice commerciale, Administration de l'aéroport international d'Halifax

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines Inc.

Renseignements: Équipe des relations avec les médias : Porter Airlines, [email protected]