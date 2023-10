La capitale mondiale du divertissement profitera de l'expérience économique unique de Porter.

TORONTO, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Porter Airlines ajoute un service aérien exceptionnel dans le désert en lançant des vols quotidiens entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international Harry Reid de Las Vegas (LAS). L'itinéraire sera offert à compter du 5 mars 2024 avec le nouvel aéronef Embraer E195-E2.

Le divertissement inégalé commence dès que les passagers montent à bord, puisque Porter est la seule compagnie aérienne à offrir cet itinéraire avec un accès Wi-Fi gratuit et rapide pour tous. Les voyageurs peuvent visionner leur contenu préféré ou accéder au portail de divertissement en vol de Porter sur leurs appareils personnels.

Une connexion Wi-Fi gratuite et rapide, une sélection de collations de qualité supérieure et de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres sont la norme pour tous les passagers de ce vol. Ceux qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un enregistrement prioritaire, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains, qui sont toute/fois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Tarifs de lancement à partir de 346 $. L'horaire de vol initial est le suivant :

Itinéraire Départ Arrivée Toronto-Pearson (YYZ) à Las Vegas (LAS) 13 h 13 h 04 Las Vegas (LAS) à Toronto-Pearson (YYZ) 16 h 23 h 16



Toutes les heures sont locales.

Las Vegas porte le titre de « capitale mondiale du divertissement » parce qu'elle a quelque chose à offrir à tous les types de voyageurs, y compris de magnifiques hôtels et casinos, des spectacles et des événements de classe mondiale, une scène gastronomique diversifiée et plus encore.

Le nouvel itinéraire sera desservi par l'aéronef Embraer E195-E2, doté de 132 sièges en classe économique, disposés selon une configuration deux par deux. Il n'y a pas de sièges du milieu sur les vols de Porter.

Les horaires détaillés des vols et les forfaits vacances Évasions Porter se trouvent sur le site www.flyporter.com .

Citations

« Il faut être exceptionnel pour se démarquer à Vegas, et nous avons l'intention de le faire en offrant notre expérience économique exceptionnelle dans cette destination populaire. Entre la piste et le Strip, les passagers commencent leur escapade dès qu'ils montent à bord de notre avion. »

- Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial, Porter Airlines

« Las Vegas marque officiellement la 17e destination de Porter à partir de l'aéroport Pearson de Toronto depuis le début de nos activités à YYZ en 2023. Nous sommes heureux de constater leur engagement continu à élargir l'offre de destinations. Ce nouveau service offre aux passagers un autre excellent choix lorsqu'ils réservent un voyage à Las Vegas. »

- Janik Reigate, directrice des relations stratégiques avec les clients, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

« L'aéroport international Harry Reid est heureux d'élargir son offre internationale en accueillant Porter Airlines et son service quotidien sans escale depuis Toronto-Pearson. Nous savons que la demande est toujours élevée au Canada, et nous sommes impatients de servir les clients de Porter. »

- Rosemary Vassiliadis, directrice de l'aviation du comté de Clark

« Le Canada demeure l'une de nos principales sources de visiteurs internationaux, si bien que près d'un million de Canadiens ont voyagé à Las Vegas en 2022. L'accès à des vols abordables et pratiques, comme le nouvel itinéraire de Porter Airlines au départ de Toronto, est essentiel pour que plus de voyageurs puissent découvrir tout ce que Las Vegas a à offrir. »

- H. Fletch Brunelle, vice-président du marketing de la Las Vegas Convention and Visitors Authority

