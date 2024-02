TORONTO, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Porter Airlines répand l'amour à l'occasion de la Saint-Valentin en inaugurant son itinéraire Ottawa-Calgary, reliant l'Est et l'Ouest du Canada, le tout avec le style, l'attention et le charme uniques de la compagnie aérienne.

Le nouveau service quotidien aller-retour a pour objectif de faciliter au maximum les transferts pour les passagers qui voyagent dans l'Est du Canada et aux États-Unis depuis l'aéroport international d'Ottawa (YOW). Voici l'horaire des vols et les dates de lancement du service pour chaque itinéraire :

Porter ajoute une nouvelle liaison entre Ottawa et Calgary (Groupe CNW/Porter Airlines Inc.)

Itinéraire Départ Arrivée À compter du Ottawa - Calgary Calgary - Ottawa 18 h 20 8 h 50 20 h 49 14 h 40 14 février 2024 15 février 2024

Toutes les heures sont locales.

L'aéronef Embraer E195-E2 qui assure la liaison garantit un trajet confortable grâce à sa configuration deux par deux de 132 places. Les passagers peuvent profiter du service à bord exceptionnel de Porter, qui comprend une connexion Wi-Fi gratuite et rapide, des collations de qualité supérieure et de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres.

Les passagers qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés et des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Porter offre 16 itinéraires sans escale au départ d'Ottawa. Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com .

Citations

« Les passagers adorent l'expérience Porter, et nous nous engageons continuellement à offrir un service et des commodités inégalés dans l'industrie aux voyageurs en classe économique. Ce nouvel itinéraire offre des options de voyage supplémentaires vers Calgary et renforce notre position dans la capitale canadienne avec le vaste réseau de Porter à l'aéroport international d'Ottawa. »

- Kevin Jackson, président de Porter Airlines

« L'engagement de Porter à créer des expériences mémorables pour les voyageurs cadre étroitement avec le nôtre, et nous sommes heureux des effets positifs de notre partenariat sur le succès de la première année d'activité de Porter à l'aéroport international de Calgary. Notre aéroport est prêt à continuer à soutenir les activités de nos compagnies aériennes partenaires afin de répondre à la forte demande de transport aérien efficace et fiable et de connectivité accrue. »

- Chris Miles, directeur de l'exploitation à l'Autorité aéroportuaire de Calgary

« Nous sommes ravis de la décision de Porter d'offrir une deuxième destination en Alberta à partir de YOW, offrant à nos voyageurs plus de flexibilité pour voyager vers l'Ouest. Cette expansion souligne l'engagement continu de Porter à améliorer la connectivité à partir d'Ottawa avec sa nouvelle flotte d'avions à réaction et un service innovateur. Il s'agit d'un développement positif pour nos voyageurs et pour la connectivité globale de la région. »

- Joel Tkach, Vice-président, Expansion commerciale et marketing, Administration de l'aéroport international d'Ottawa

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines Inc.

Renseignements: Équipe des relations avec les médias : Porter Airlines, [email protected]