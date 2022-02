Le service sans escale d'Halifax commencera le 7 avril et comprendra jusqu'à trois vols aller-retour quotidiens en été, tandis que Fredericton et de Moncton commenceront le 5 mai, avec un vol quotidien sans escale toute l'année pour chaque ville. Ce nouveau service s'ajoute aux vols existants pour chaque marché qui s'arrête à Montréal ou à Ottawa, et n'oblige pas les passagers à changer d'avion.

La combinaison de l'augmentation de la fréquence des vols et du service sans escale relie le Canada atlantique de façon plus pratique au réseau de Porter en Ontario et aux États-Unis, y compris pour les voyageurs de Terre-Neuve qui bénéficient de l'ajout d'un seul voyage avec correspondance vers Toronto en passant par Halifax.

Porter offre à ces marchés leur seul accès direct à l'aéroport Billy Bishop du centre-ville de Toronto. Cela comprend la possibilité d'effectuer des correspondances plus faciles vers d'autres destinations, étant donné la taille modeste de l'aéroport. Voici les vols de correspondance pour chaque marché :

Halifax

Boston

Chicago -Midway

-Midway New York - Newark

- Washington -Dulles

-Dulles Sault Ste. Marie

Thunder Bay

Windsor

Fredericton

Boston

Chicago -Midway

-Midway New York - Newark

- Thunder Bay

Timmins

Moncton

Boston

Chicago -Midway

-Midway New York - Newark

- Sault Ste. Marie

Sudbury

Thunder Bay

Timmins

Windsor

Les vols de correspondance peuvent varier selon la saison. L'horaire complet des vols et les renseignements sur les réservations sont disponibles sur www.flyporter.com .

Tous les passagers bénéficient du service client et de l'expérience en vol primés de Porter, y compris la bière et le vin servis gratuitement dans des verres et une sélection de collations de qualité supérieure gratuites.

« Ces trois marchés établis de Porter dans le Canada atlantique bénéficieront d'importantes améliorations de service grâce aux nouvelles liaisons sans escale toute l'année et aux nombreuses possibilités de vols de correspondance pratiques. Cela démontre également notre engagement à investir dans l'aéroport Billy Bishop, qui sert d'importante plaque tournante du transport régional et offre un accès exceptionnel au centre de Toronto. »

- Michael Deluce, président-directeur général, Porter Airlines

« Alors que l'aéroport Billy Bishop de Toronto continue de se reconstruire et de se rétablir après les premiers impacts de la pandémie, nous accueillons et célébrons des annonces comme celle de Porter Airlines qui démontre un engagement à fournir un accès amélioré et pratique aux Canadiens, et nous rappelle l'importance de voyager et de trouver de nouvelles aventures dans des régions proches et lointaines. Les liaisons sans escale toute l'année vers ces trois importantes destinations de l'Atlantique donneront aux voyageurs davantage de ce qu'ils attendent de notre aéroport - commodité, efficacité et excellent service. »

- Gene Cabral, vice-président directeur, PortsToronto et aéroport Billy Bishop

« Nous sommes ravis de voir la connexion d'Halifax au marché de Toronto s'étendre avec le nouveau service sans escale de Porter à l'aéroport Billy Bishop de Toronto. Cette nouvelle liaison offrira à nos passagers plus de choix et la commodité supplémentaire d'arriver et de partir à quelques minutes seulement du cœur de la ville. Nous apprécions l'engagement de Porter à accroître le service aérien dans notre collectivité et nous avons hâte de travailler ensemble alors que nous nous remettons collectivement de la pandémie. »

- Joyce Carter, présidente et chef de la direction, Autorité aéroportuaire internationale d'Halifax

« Fredericton est une ville dynamique et résiliente, et Porter est un partenaire important ainsi qu'une excellente compagnie aérienne. Les voyageurs d'agrément et d'affaires profiteront de ce vol sans escale de Fredericton au centre-ville de Toronto, ainsi que des correspondances qu'il offre au réseau de Porter. »

- Johanne Gallant, présidente et chef de la direction, Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton

« Porter est un partenaire aérien précieux à YQM depuis 2010. Nous sommes très heureux de voir une nouvelle liaison vers YTZ en plus de celle d'Ottawa. Cette liaison directe avec l'aéroport Billy Bishop de Toronto permettra à nos voyageurs d'accéder en un seul point au réseau étendu de Porter au Canada et aux États-Unis. Ainsi, que l'on souhaite voir les Blue Jays à Toronto, les White Sox à Chicago ou le Sleeping Giant à Thunder Bay, il est très facile de s'y rendre pour les voyageurs d'affaires et de loisirs. Nous nous réjouissons de l'appui solide de notre région à cette nouvelle offre de Porter au départ du Grand Moncton ! »

- Bernard LeBlanc, président et chef de la direction, Administration de l'aéroport international du Grand Moncton

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), Myrtle Beach (Caroline du Sud) et Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador).

De plus amples renseignements sur Porter, dont une bibliothèque multimédias téléchargeable, sont disponibles au Centre des médias . Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com .

Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

