Porter ajoute Los Angeles et San Francisco à une liste croissante de destinations aux États-Unis

TORONTO, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Porter Airlines lance ses deux premières destinations dans l'ouest des États-Unis, en Californie, avec un service aller-retour quotidien reliant l'aéroport international de Los Angeles (LAX) et l'aéroport international de San Francisco (SFO) à l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ).

Les nouveaux itinéraires seront desservis par l'aéronef Embraer E195-E2, doté uniquement de sièges en classe économique et disposés selon une configuration deux par deux, pour un total de 132 places. Il n'y a pas de sièges du milieu sur les vols de Porter.

Tous les passagers reçoivent un traitement royal grâce à l'expérience exceptionnelle de voyage en classe économique de Porter. Une connexion Wi-Fi gratuite et rapide permet aux passagers de voir leurs films et émissions préférés sur leurs plateformes favorites et de rester connectés tout au long du vol. Une sélection de collations de qualité supérieure, de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres sont la norme à bord. Ceux qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Avec une empreinte sonore 65 % plus faible et une consommation de carburant 25 % moins élevée par rapport à la génération précédente, l'E195-E2 est l'avion monocouloir le plus écologique sur le marché. En effet, il consomme moins de carburant par siège et par trajet que tout autre appareil de 120 à 150 places, et aucun autre aéronef monocouloir n'est aussi silencieux.

La durabilité est au cœur de la stratégie de menu du transporteur, qui prévoit réduire puis éliminer toute forme de plastique à usage unique à bord en offrant des tasses et couverts biodégradables ainsi que des emballages écologiques.

Voici l'horaire des vols et les dates de lancement du service pour chaque itinéraire :

Itinéraire Départ Arrivée À compter du Aéroport Pearson de Toronto - Los Angeles Los Angeles - Aéroport Pearson de Toronto 10 h 30 14 h 45 13 h 05 22 h 32 16 janvier 2024 Aéroport Pearson de

Toronto - San Francisco San Francisco -

Aéroport Pearson de Toronto 10 h 30 14 h 50 13 h 22 22 h 36 25 janvier 2024

Toutes les heures sont locales.

Il y en a pour tous les goûts dans la plus grande ville touristique et d'affaires au Canada, avec son éventail d'activités culturelles, artistiques, gourmandes et de divertissement. Toronto est une destination de choix pour l'industrie du cinéma en plus d'accueillir le Festival international du film de Toronto (TIFF), de renommée mondiale. Elle figure également parmi les principaux carrefours technologiques en Amérique du Nord, soutenant un écosystème diversifié d'entreprises en démarrage et d'investissements de plusieurs milliards de dollars provenant de géants technologiques mondiaux de la région. Quant aux Canadiens qui visitent le Golden State, ils ont le choix parmi une large gamme d'attraits tant au nord qu'au sud de la Californie. Parmi les points d'intérêt, on retrouve la promenade sur le Golden Gate, le téléphérique, l'exploration des vignobles dans le nord, Hollywood Boulevard et ses célébrités, le surf sur la côte et les parcs d'attractions thématiques dans le sud.

Des liaisons sont offertes dans l'ensemble du réseau canadien de Porter, notamment à Toronto, Ottawa, Montréal, Halifax et St. John's. Les nouveaux itinéraires complètent les marchés américains existants de Porter desservis par les aéronefs E195-E2 vers cinq destinations en Floride qui seront lancées cet automne : Tampa, Fort Myers, Orlando, Fort Lauderdale et Miami.

« L'expérience à bord de Porter vise à offrir aux voyageurs en classe économique un service qui n'est égalé par aucun autre transporteur en Amérique du Nord. Nous croyons que les passagers méritent un accueil chaleureux et un service de haute qualité qui leur donnent envie de répéter l'expérience à bord de nos avions. Notre entrée en Californie sera accueillie positivement par ceux qui cherchent une nouvelle façon de voyager entre la côte ouest et le Canada. »

- Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial, Porter Airlines

Nous sommes ravis d'accueillir Porter Airlines à l'aéroport international de San Francisco. Ce service offre aux voyageurs de la région de la baie de San Francisco une nouvelle façon attrayante de se rendre au Canada et reflète notre propre engagement à rendre les voyages plus durables. Nous remercions Porter d'avoir intégré SFO à son expansion aux États-Unis, et nous sommes convaincus que ce nouveau service sera un succès.

- Le directeur de l'aéroport, Ivar C. Satero

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

