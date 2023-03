TORONTO, le 30 mars 2023 /CNW/ - Porter Airlines accroît la fréquence des vols de son nouvel itinéraire reliant Ottawa et Charlottetown en réponse à une forte demande et afin d'offrir aux passagers plus d'occasions de voyager au sein de son réseau en expansion.

Comme il a été annoncé plus tôt cette année, le service sera offert à compter du 17 mai. La fréquence, qui était initialement de sept vols aller-retour par semaine, passera à 11 vols par semaine au printemps et à l'automne. Pendant la période de pointe estivale, elle augmentera à 14 vols par semaine.

Porter Airlines accroît la fréquence des vols de son nouvel itinéraire reliant Ottawa et Charlottetown (Groupe CNW/Porter Airlines Inc.)

Dates d'exploitation Fréquence des vols Du 17 mai au 23 juin 2023 Du 5 septembre au 28 octobre 2023 11 fois par semaine Du 24 juin au 4 septembre 2023 14 fois par semaine

« La communauté a bien accueilli la nouvelle, et une fréquence accrue des vols permettra aux passagers d'accéder à un plus grand nombre de destinations desservies par notre réseau », a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines.

« L'aéroport de Charlottetown (YYG) est ravi que Porter augmente la fréquence des vols de son nouvel itinéraire au départ d'Ottawa annoncé récemment. Grâce à ce deuxième vol quotidien, les passagers profiteront de plus de flexibilité et de commodité à mesure que Porter augmentera la fréquence des vols au départ d'Ottawa au cours des prochains mois, a ajouté Doug Newson, chef de la direction de l'administration aéroportuaire de Charlottetown. Nous sommes reconnaissants de l'engagement de Porter à l'égard de l'Île-du-Prince-Édouard et sommes impatients de collaborer avec la compagnie aérienne pour assurer la réussite de ces vols. »

« Comme en témoigne le service entre Ottawa et Charlottetown, qui est maintenant offert deux fois par jour, la présence accrue de Porter à Ottawa continue d'interpeller les personnes qui habitent la région de la capitale du Canada et les voyageurs qui souhaitent s'y rendre, a précisé Mark Laroche, président et chef de la direction de l'aéroport d'Ottawa. De la côte à la capitale, Porter répond à la demande. »

Les vols sans escale entre Ottawa et Charlottetown seront assurés par des aéronefs De Havilland Dash 8-400 de 78 places. Tous les passagers profiteront de l'accueil chaleureux et du service à bord exceptionnel de Porter, y compris des collations de qualité supérieure et de la bière et du vin servis gratuitement dans des verres.

Grâce à l'introduction de son nouveau service entre Ottawa et Charlottetown, Porter proposera désormais un total de neuf itinéraires sans escale à partir de l'aéroport international d'Ottawa cet été. Pour consulter les horaires détaillés et les forfaits Évasions Porter incluant les vols et l'hôtel, consultez le site www.flyporter.com .

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux, misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines Inc.

Renseignements: Équipe des relations avec les médias : [email protected]