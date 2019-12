Porter Airlines vous amène sur les pentes de Mont-Tremblant avec raffinement

Situé au cœur des Laurentides, Mont-Tremblant compte certaines des meilleures attractions hivernales au pays. En plus du ski alpin et de la planche à neige, l'hiver à Tremblant offre une foule d'activités de plein air exaltantes, comme le traîneau à chiens, le ski de fond, la raquette et la motoneige. Pour les personnes qui recherchent quelque chose de plus relaxant, appréciez la sérénité d'un forfait dans un spa, et mangez et magasinez dans le charmant village piétonnier.

Allez sur le site Web de Porter pour consulter l'horaire détaillé. Évasions Porter offre des forfaits tout compris comprenant le vol, l'hébergement et des activités, tant sur les pentes de ski qu'à l'extérieur.

L'aéroport international de Mont-Tremblant (MTIA) offre des promotions spéciales durant la présente saison de ski. Les voyageurs recevront deux billets de ski gratuits utilisables en semaine lorsqu'ils arrivent dimanche ou lundi et repartent jeudi ou vendredi. Pour plus de précisions sur ces deux offres, allez sur le site www.mtia.ca.

À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Stephenville (à Terre-Neuve), Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), et Myrtle Beach (en Caroline du Sud).

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

