L'itinéraire comprend l'offre d'un menu amélioré à bord des vols

TORONTO, le 7 févr. 2023 /CNW/ - Porter Airlines célèbre les premiers vols de ses nouveaux appareils Embraer E195-E2 entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de Vancouver (YVR). Pour la première fois en 16 ans d'histoire, Porter étend son approche de service distinctive à l'Ouest canadien, tout en lançant un nouveau concept remarquable pour le transport aérien en classe économique.

Des repas frais et sains, des cocktails prémélangés et des collations supplémentaires sont proposés au menu. (Groupe CNW/Porter Airlines Inc.)

L'hospitalité et le service généreux sont des éléments essentiels de l'offre distinctive de Porter. Ce service primé comprend à chaque vol une sélection de collations de qualité supérieure et de boissons offertes gratuitement, y compris de la bière et du vin servis dans des verres. L'ajout de trajets plus longs au réseau de Porter, en commençant par le vol entre l'aéroport Pearson de Toronto et Vancouver, comprend ces mêmes avantages en version améliorée. Des repas frais et sains, des cocktails prémélangés et des collations supplémentaires sont proposés au menu. Ces caractéristiques bonifiées sont offertes en expérience tout inclus avec PorterRéserve ou peuvent être achetées à la carte avec les tarifs PorterClassique. PorterRéserve offre également l'enregistrement et l'embarquement prioritaires à l'aéroport, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, deux bagages enregistrés et la possibilité d'apporter des modifications à l'itinéraire de vol sans frais.

La durabilité est au cœur de la nouvelle stratégie de menu du transporteur, qui prévoit réduire puis éliminer toute forme de plastique à usage unique à bord en offrant des tasses et couverts biodégradables ainsi que des emballages écologiques. Des marques canadiennes de grande qualité figureront aussi parmi les partenaires de ravitaillement.

« Les vols d'aujourd'hui entre l'aéroport Pearson de Toronto et Vancouver sont la première occasion pour les passagers de découvrir ce que Porter offre aux personnes qui voyagent en classe économique, a déclaré Michael Deluce, président et chef de la direction de Porter Airlines. Il s'agit d'un niveau de service inégalé pour les compagnies aériennes nord-américaines. Les voyageurs d'affaires et les touristes apprécieront ce service de qualité supérieure offert à des prix raisonnables. »

Les appareils E195-E2 sont dotés d'un plan de cabine comportant uniquement des sièges en classe économique disposés selon une configuration deux par deux, pour un total de 132 places. Porter est la seule compagnie aérienne à proposer uniquement des rangées sans sièges au milieu à bord de tous ses vols, ce qui permet aux passagers de toujours compter sur un espace individuel accru en cabine. La compagnie aérienne a commandé jusqu'à cent appareils E195-E2, dont cinquante avec une date de livraison ferme et qui devraient être livrés au cours des deux prochaines années.

L'introduction des appareils E195-E2 permettra aussi aux passagers de profiter d'une connexion gratuite et rapide au réseau Wi-Fi, ainsi que d'un accès complet à la navigation Web et à leurs plateformes préférées de diffusion en continu.

« Nous sommes fiers d'accueillir Porter Airlines dans la communauté aéroportuaire de YVR dans le cadre de son offre de service à l'Ouest canadien, a déclaré Mike McNaney, vice-président et chef des affaires extérieures de l'administration de l'aéroport de Vancouver. Vancouver et Toronto abritent les plus grands aéroports et les principaux centres régionaux du Canada. Ce service renforce encore davantage notre connectivité tout en offrant à nos voyageurs plus de flexibilité et de choix. »

Au début, un vol quotidien aller-retour sans escale sera assuré entre l'aéroport Pearson de Toronto et Vancouver; la fréquence passera à trois vols quotidiens aller-retour d'ici le 22 mars.

D'autres vols au départ de l'aéroport Pearson s'effectueront à partir de ce mois-ci, soit Edmonton (le 14 février), Calgary (le 22 février) et Halifax (le 23 février). D'autres destinations seront annoncées tout au long de l'année. Les aéronefs E195-E2 ont accès à tous les marchés clés en Amérique du Nord, y compris la côte ouest, jusqu'au Mexique et dans les Caraïbes.

Il est maintenant possible de réserver des vols et des forfaits vacances Évasions Porter sur le site www.flyporter.com et auprès des agents de voyage.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux, misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

