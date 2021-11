En aussi peu que 70 minutes, les passagers peuvent s'envoler de l'aéroport Billy Bishop de Toronto vers l'aéroport international de Mont-Tremblant. Des vols de correspondance sont également offerts à partir de divers emplacements de Porter. L'horaire d'hiver comprend jusqu'à quatre vols hebdomadaires. L'horaire complet des vols et les détails des réservations se trouvent à www.flyporter.com .

Des forfaits vol, hôtel et ski sont disponibles avec Évasions Porter . Consultez le site Web d'Évasions Porter pour plus de précisions.

Conformément au mandat de vaccination du gouvernement du Canada pour les passagers aériens, tous les passagers âgés de plus de 12 ans et quatre mois qui partent d'un aéroport canadien doivent fournir une preuve de vaccination avant l'embarquement, à compter du 30 novembre. Vous trouverez plus de détails sur les conditions de voyage sur notre site Web.

Les passagers pourront également réserver un vol avec l'option de remboursement complet pour 40 $ plus taxes. L'option de remboursement permet aux clients de recevoir un remboursement de leur réservation, y compris le tarif de base, les taxes et les frais, en cas d'annulation anticipée de leur vol pour quelque raison que ce soit.

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), Myrtle Beach (Caroline du Sud) et Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador).

De plus amples renseignements sur Porter, dont une bibliothèque multimédias téléchargeable, sont disponibles au Centre des médias. Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com.

Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

