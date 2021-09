Les sièges sont faits d'une combinaison de matériaux composites et de titane, ce qui les rend environ 50 % plus légers que les sièges précédents et réduit le poids de l'avion d'environ 1 000 livres (450 kg). Cela réduit la consommation annuelle approximative de carburant de 500 000 litres et les émissions de CO 2 correspondantes de 1 200 tonnes métriques.

Parmi les autres améliorations apportées aux avions, citons une nouvelle moquette, des améliorations aux toilettes, de nouveaux panneaux latéraux et un éclairage DEL actualisé sur tous les avions. La majorité de la flotte aura également reçu une nouvelle peinture extérieure d'ici octobre.

« Le TiSeat E2 allie confort et performances avec un environnement cabine amélioré », a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. « Les passagers s'attendent à une expérience de voyage raffinée lorsqu'ils voyagent avec nous et notre cabine rafraîchie, épurée et moderne améliorera leur voyage lorsque nous retournerons dans le ciel le 8 septembre. »

Porter utilise une configuration de 78 sièges avec un espacement standard de 30 pouces sur ses Dash 8-400. La conception mince des nouveaux sièges augmente l'espace pour les jambes.

« Expliseat est ravi d'étendre sa solution technologique de pointe en Amérique du Nord avec la compagnie aérienne régionale canadienne la mieux notée par Skytrax. C'est une période très excitante pour nous ! », a déclaré Benjamin Saada, PDG d'Expliseat.

