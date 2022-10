TORONTO, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Porter Airlines offrira de nouveau son service saisonnier vers Mont-Tremblant, au Québec, du 16 décembre au 27 mars 2023. Jusqu'à trois vols hebdomadaires sont prévus entre l'aéroport Billy Bishop de Toronto et Mont-Tremblant.

Mont-Tremblant offre une variété d'activités hivernales, notamment le patinage sur glace, la raquette ou la détente aux spas ainsi que des lieux d'hébergement et des commodités de calibre mondial. Ce village piétonnier de style européen se métamorphose également pour le temps des Fêtes et transporte petits et grands dans un univers de musique et de divertissement.

À seulement 70 minutes de Toronto, skieurs, planchistes et randonneurs peuvent profiter de plus de 100 sentiers adaptés à tous. Des vols de correspondance sont également offerts depuis divers emplacements de Porter. Vous trouverez l'horaire complet des vols à l'adresse www.flyporter.com .

Les passagers peuvent réserver leur vol, leur hôtel et leur forfait ski auprès d'Évasions Porter. Visitez le site Web d' Évasions Porter pour en savoir plus.

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter Airlines est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

La compagnie aérienne dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Moncton, Halifax, Saint John's, Thunder Bay, Sault Ste. Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), Myrtle Beach (Caroline du Sud).

De plus amples renseignements sur Porter, dont une bibliothèque multimédia téléchargeable, sont disponibles au Centre des médias. Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com.

Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

