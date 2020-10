TORONTO, le 13 oct. 2020 /CNW/ - Porter Airlines prolonge la suspension temporaire de son service aérien au 15 décembre, en raison du maintien des restrictions de voyage liées à la COVID-19.

« La recrudescence des cas de COVID-19 sur certains marchés au cours du dernier mois a freiné toute attente de modification des restrictions gouvernementales qui nous aurait permis de reprendre nos vols en novembre », a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. « Le gouvernement fédéral indique qu'il a besoin de plus de certitude quant à l'évolution de la pandémie avant de revoir les restrictions. Nous espérons que la levée des restrictions de voyage sera bientôt possible compte tenu de l'évolution des technologies, comme les tests rapides, et des investissements en santé et en sécurité effectués par l'industrie du voyage. »

Porter renonce aux frais de modification et d'annulation pour tous les tarifs réservés jusqu'au 15 décembre, y compris les forfaits de vacances d'Évasions Porter.

Porter a suspendu temporairement ses activités le 21 mars en raison de la-COVID-19.

