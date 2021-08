Une sélection de produits sera offerte en rotation, dont la Lug Tread de Beau's. Les grandes canettes de 473 ml de Beau's seront offertes dans le cadre du service à bord de Porter, qui comprend des collations gratuites, ainsi que de la bière et du vin servis dans de vrais verres pour tous les passagers. La bière phare de la brasserie, la Lug Tread, est une savoureuse bière blonde de style hybride, brassée avec des malts et des houblons, et de l'eau de source locale.

« Beau's s'est forgé une réputation pour ses produits de haute qualité », a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. « Nous cherchons toujours à nous associer à des marques qui correspondent à nos valeurs et nous voyons ces similitudes avec Beau's dans leur engagement envers l'innovation et la qualité. Nous avons hâte que nos passagers découvrent les produits rafraîchissants de Beau's dans le cadre de leur expérience à bord avec Porter. »

« Je suis ravi d'avoir trouvé en Porter Airlines un partenaire qui se rallie si bien aux valeurs actuelles et aux ambitions futures de notre brasserie », a déclaré le cofondateur et PDG Steve Beauchesne. « Une excellente compagnie aérienne avec une bière incroyable rend les voyageurs très heureux ! »

Beau's Brewing Co. a débuté en 2006 en tant que brasserie artisanale gérée par une famille et quelques amis, à Vankleek Hill, en Ontario. Depuis, la brasserie a remporté plus de 100 prix pour le brassage, la conception d'emballages et les pratiques commerciales, notamment les prix de la brasserie locale préférée (Prix Faces of Ottawa, 2019), de la meilleure brasserie en Ontario (Golden Taps, 2018) et de la 4e meilleure nouvelle brasserie au monde (RateBeer Best, 2017). Beau's est la première brasserie canadienne certifiée Benefit Corporation (société d'utilité publique), reconnue pour ses normes élevées en matière de gérance environnementale et sociale. Sa bière est brassée avec de l'électricité verte à 100 %.

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), Myrtle Beach (Caroline du Sud) et Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador).

Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter. Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com .

