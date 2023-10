TORONTO, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Porter célèbre les 17 ans de son offre de services! Notre compagnie aérienne a connu une année de transformation avec le lancement de ses nouveaux Embraer E195-E2, des avions à réaction à la fine pointe de la technologie, l'introduction de vols au départ de l'aéroport international Pearson et l'élargissement conséquent de ses vols à Ottawa. Ainsi, nous élargissons notre réseau canadien d'un océan à l'autre et nous pénétrons sur d'autres marchés clés aux États-Unis.

Au cours des 12 derniers mois, notre compagnie aérienne a :

Porter célèbre les 17 ans de son offre de services! (Groupe CNW/Porter Airlines Inc.)

embauché plus de 1 000 nouveaux membres au sein de l'équipe;

reçu 22 nouveaux E195-E2;

vu les effectifs totaux de sa flotte atteindre 51 aéronefs, parmi lesquels 29 Dash 8;

annoncé le lancement de 26 nouveaux itinéraires et de 14 nouvelles destinations.

Au Canada, notre compagnie aérienne offre désormais des vols vers l'Ouest jusqu'à Victoria et vers l'Est jusqu'à St. John's. Nous renforçons également notre présence aux États-Unis avec cinq destinations en Floride, ainsi que Los Angeles, San Francisco et Las Vegas à partir de cet automne et cet hiver.

« Nos passagers adorent voler avec Porter Airlines. Depuis des années, ils nous demandent de desservir plus de destinations. Aujourd'hui, nous offrons des vols au départ des aéroports Billy Bishop et Pearson de Toronto, et nous élargissons nos activités partout en Amérique du Nord pour offrir plus de possibilités de voyage avec Porter Airlines », a déclaré Michael Deluce, président et chef de la direction de Porter Airlines. « Notre équipe réunit des gens passionnés qui se soucient sincèrement de nos passagers. Ils jouent un rôle central dans la prestation d'un niveau de service élevé qu'aucune autre compagnie aérienne sur le continent ne peut égaler pour les passagers voyageant en classe économique. »

Porter innove dans le secteur du transport aérien en classe économique et définit de nouvelles possibilités dans l'esprit des consommateurs.

Le service en vol exclusif de Porter, qui comprend l'offre de bière et de vin servis gratuitement dans des verres ainsi qu'une sélection de collations de qualité supérieure pour tous les passagers, sont des éléments distinctifs de chaque vol. Les aéronefs Dash 8 et E195-E2 présentent tous les deux une configuration deux par deux, ce qui signifie qu'il n'y a pas de sièges centraux sur un vol de Porter. Porter Airlines est la seule compagnie aérienne au Canada à offrir un service Wi-Fi gratuit et rapide à tous les passagers des vols utilisant des E195-E2. De plus, des repas frais sont offerts à tous sur les longs trajets.

Vous trouverez plus de renseignements sur les plans de croissance de Porter Airlines sur notre site Web .

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

