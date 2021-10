En 2020, Porter a temporairement suspendu ses activités en raison de la COVID-19 et a repris ses vols le 8 septembre 2021. Maintenant que toutes ses destinations sont desservies à l'année, Porter se concentre sur le rétablissement de son service à haute fréquence alors que l'industrie continue de se redresser. Aujourd'hui, environ 88 % des membres de l'équipe ont été rappelés au travail.

« La pandémie nous rappelle les débuts en affaires de Porter il y a 15 ans et les défis associés à la création d'une marque à partir de zéro », a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. « La différence aujourd'hui est que nous avons une clientèle fidèle et une équipe expérimentée. Il faudra du temps pour revenir au niveau où nous étions il y a deux ans, mais nous sommes prêts à faire ce travail. Je tiens à remercier toute notre équipe pour avoir persévéré dans les circonstances les plus difficiles, tout en contribuant à une culture qui valorise le respect, la passion et l'innovation. C'est sur cette base solide que nous nous appuierons pour que Porter revienne plus forte que jamais. »

En juillet, Porter a annoncé qu'elle étendait son service primé à de nouvelles destinations partout en Amérique du Nord en intégrant à sa flotte jusqu'à 80 avions Embraer E195-E2 à la fine pointe de la technologie et à faible consommation de carburant. Ces avions, qui ont un rayon d'action transcontinental, entreront en service à partir du deuxième semestre de 2022, ajoutant des liaisons au départ d'Ottawa, de Montréal, d'Halifax et de l'aéroport international Pearson de Toronto. Cet investissement permet d'accroître la concurrence, d'élever le niveau de service aux passagers et de créer jusqu'à 6 000 nouveaux emplois grâce à la livraison de ces 80 avions.

Porter continuera également de desservir un réseau de marchés régionaux à partir de sa plaque tournante actuelle à l'aéroport Billy Bishop.

Pour de plus amples renseignements au sujet de Porter et de son plan de croissance, veuillez consulter le site www.flyporter.com.

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), Myrtle Beach (Caroline du Sud) et Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador).

De plus amples renseignements sur Porter, dont une bibliothèque multimédias téléchargeable, sont disponibles au Centre des médias. Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com.

Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

