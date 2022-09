TORONTO, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Porter Airlines confirme que FlightSafety International a terminé la configuration du simulateur de vol E195-E2 situé sur le site de l'entreprise à Toronto. Il s'agit du premier simulateur du genre en Amérique du Nord et il sera utilisé dans le cadre de la formation des pilotes de Porter Airlines suite à l'annonce de l'entreprise concernant une commande d'environ 100 aéronefs Embraer E195-E2.

Porter Airlines confirme que FlightSafety International a terminé la configuration du simulateur de vol E195-E2 situé sur le site de l’entreprise à Toronto. (Groupe CNW/Porter Airlines) Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines, reçoit des instructions à l'intérieur du simulateur de vol E195-E2 de FlightSafety International. (Groupe CNW/Porter Airlines)

« Il s'agit d'une autre étape vers la réalisation de nos plans de croissance, car les pilotes auront bientôt l'occasion de commencer leur formation avant nos premiers vols avec les E195-E2 plus tard cette année », a déclaré Paul Moreira, vice-président exécutif et directeur de l'exploitation de Porter Airlines. « FlightSafety, partenaire de Porter Airlines, assure la formation des pilotes depuis 2006. Nous sommes donc heureux qu'ils aient terminé la configuration de ce simulateur à temps et enthousiastes à l'idée de poursuivre ce partenariat alors que l'entreprise est en croissance. »

Le simulateur est situé au Centre d'apprentissage de FlightSafety International à Toronto, où plus de 650 pilotes de Porter Airlines recevront une formation sur les modèles E195-E2 et Dash 8-400. Les pilotes peuvent expérimenter tous les aspects d'un vol réel, y compris les mouvements complets et les environnements aéroportuaires, dans un contexte contrôlé. L'an dernier, Porter Airlines a conclu une entente de huit ans avec FlightSafety International, qui demeure son partenaire exclusif pour la formation des pilotes.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec Porter Airlines pour former les meilleurs aviateurs, a déclaré Brad Thress, président et chef de la direction de FlightSafety International. Depuis 2006, FlightSafety offre des solutions de formation novatrices et économiques aux équipes de Porter. Cette expérience éprouvée se reflète dans la confiance que nous accorde Porter en matière de solutions E2, comme en témoigne notre partenariat qui vient d'être renouvelé pour 8 ans. »

La formation officielle sur le simulateur E195-E2 commence bientôt, suite à la certification récemment complétée par Transports Canada. Porter Airlines s'attend à ce que l'avion effectue son premier vol plus tard en 2022, avec plus d'informations sur les plans de croissance disponibles sur son site Web .

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines propose une approche chaleureuse et conviviale de l'hospitalité, ramenant le prestige et le raffinement dans les voyages aériens. Porter Airlines est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

La compagnie aérienne dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Moncton, Halifax, Saint John's, Thunder Bay, Sault Ste. Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (Québec), Muskoka (Ontario), Myrtle Beach (Caroline du Sud).

De plus amples renseignements sur Porter, dont une bibliothèque multimédia téléchargeable, sont disponibles au Centre des médias . Les détails des plans de croissance en vue fournir un service à l'échelle de l'Amérique du Nord sont disponibles sur flyporter.com .

Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines

Renseignements: Équipe des relations avec les médias : [email protected]