TORONTO et MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Un nouveau partenariat entre Porter Airlines et Café Saint-Henri apporte un café de haute qualité et de source durable dans le ciel Canadien.

Les passagers peuvent désormais savourer un café spécialement conçu pour maximiser toutes les saveurs en altitude, désormais disponible à bord de tous les vols du réseau nord-américain en pleine expansion de Porter.

Porter Airlines et Café Saint-Henri concluent un nouveau partenariat pour servir des cafés de spécialité à bord des avions. (Groupe CNW/Café Saint-Henri)

« Ce café a été soigneusement sélectionné et torréfié pour améliorer son goût en vol », révèle Thibaut Paggen, responsable du département café chez Café Saint-Henri. « En altitude, la perception sensorielle change, il était donc essentiel de tenir compte de tous ces facteurs dans la création de ce café, depuis la sélection des grains à leur origine jusqu'à leur torréfaction, ici à Montréal. »

Café Saint-Henri, une institution montréalaise réputée pour son achat direct à la source et son expertise en café de première qualité, est ravie de s'associer à Porter Airlines. Ce partenariat s'aligne parfaitement avec la mission de la marque, qui est de démocratiser le café de spécialité en le rendant accessible à tous.

« Le partenariat de Porter avec Café Saint-Henri offre aux passagers une expérience café inégalée en vol.», déclare Edmond Eldebs, vice-président et chef des services commerciaux de Porter Airlines. « Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont nous harmonisons notre marque avec des partenaires canadiens de premier ordre qui imitent nos valeurs et s'engagent à offrir des produits de haute qualité.»

Sébastien Grenache, président de Café Saint-Henri, ajoute : « C'est un honneur pour nous de collaborer avec Porter Airlines et d'introduire le café de spécialité aux voyageurs. Nous sommes convaincus que notre engagement envers la qualité et l'authenticité résonnera auprès des passagers de Porter. Dès le début de nos discussions avec leur équipe, j'ai pu constater que nous partageons la même mission : offrir le meilleur à nos clients. »

Cette alliance promet de réinventer l'expérience du café en vol et de faire voyager les passagers à chaque gorgée.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines rehausse l'expérience du voyage aérien économique pour chaque passager, en offrant une hospitalité authentique avec style, attention et charme. La flotte de Porter est composée d'appareils Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 qui desservent un réseau nord-américain à partir de l'est du Canada. Porter, dont le siège social est situé à Toronto, est un transporteur aérien officiel 4 étoiles® selon le

World Airline Star Rating®. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

À propos de Café Saint-Henri

Fondé en 2011 à Montréal, Café Saint-Henri est le pionnier du café de spécialité au Québec. Détenant plus de 10 établissements dans la Province, Café Saint-Henri est réputée pour ses produits de qualité supérieure et son engagement envers les pratiques durables et son approvisionnement direct auprès des producteurs de café. En plus de son réseau de succursales, on retrouve les produits de Café Saint-Henri dans plus de 200 points de vente en épicerie en plus des différents comptes commerciaux. Chaque tasse de café est le fruit d'une passion pour l'excellence et d'une volonté de soutenir les producteurs à l'origine. Visiter www.sainthenri.ca ou suivez @cafesainthenri on Instagram or visit our website

