L'entente offre plus de choix aux passagers nord-américains

TORONTO, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Porter Airlines et Alaska Airlines ont annoncé un important partenariat qui tire parti de la forte présence de Porter dans l'Est du Canada et des liaisons bien établies de la côte ouest américaine de l'Alaska, et permet d'offrir aux passagers plus d'options de vol et un meilleur service d'un océan à l'autre.

La nouvelle entente interligne signifie qu'à partir d'aujourd'hui, les passagers peuvent acheter des itinéraires combinés Porter-Alaska directement sur flyporter.com ou par l'intermédiaire d'agences tierces.

Les membres du programme Mileage Plan de l'Alaska peuvent commencer à accumuler des points sur les vols Porter réservés auprès d'Alaska Airlines à compter de janvier. Plus tard en 2024, les membres de VIPorter et Mileage Plan de l'Alaska accumuleront des milles dans le cadre de leurs programmes de fidélisation respectifs, peu importe où ils réservent leurs vols.

Enfin, l'année prochaine verra encore plus d'avantages offerts grâce à l'accès à des échanges de milles et à une disponibilité accrue pour les membres des programmes VIPorter et Mileage Plan de chaque compagnie aérienne. Porter et Alaska continueront de renforcer leur partenariat en 2024.

« Ce partenariat avec Alaska Airlines représente une victoire importante pour les passagers qui recherchent plus de choix et un meilleur service lorsqu'ils voyagent au Canada et aux États-Unis », mentionne Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. « Alaska et Porter mettent l'accent sur l'excellence du service aux passagers à chaque vol. Nous sommes enthousiastes à l'idée de ce que cela signifie pour les passagers partout en Amérique du Nord. »

Avec les vols de Porter reliant Toronto Pearson et la Californie qui décollent en janvier, les passagers pourront se rendre directement dans les principaux carrefours d'Alaska Airlines, à Los Angeles et à San Francisco. Grâce à ces carrefours et aux destinations existantes de Porter comme Boston et New York, les passagers peuvent initialement accéder à 18 marchés de l'ouest des États-Unis, y compris Portland, San Diego, Seattle et Phoenix, tous accessibles par l'entremise d'une liaison d'Alaska Airlines. Les liaisons par l'entremise d'aéroports canadiens partagés devraient entrer en ligne au début de 2024.

« Porter Airlines offre à ses clients de nouvelles occasions de voyager au Canada avec style », a déclaré Brett Catlin, vice-président de la fidélisation, des alliances et des ventes chez Alaska Airlines. « Nous sommes ravis de nous associer à une compagnie aérienne dynamique et en pleine croissance, et nous avons hâte que nos voyageurs profitent de l'expérience raffinée qu'offre Porter, y compris un service de qualité supérieure en vol et d'excellentes commodités à bord. »

Avec une flotte jeune de plus de 300 avions, Alaska Airlines offre un service fiable et un produit haut de gamme offert à des tarifs compétitifs. Les passagers qui connaissent et aiment l'expérience économique exceptionnelle de Porter se sentiront comme à la maison lorsqu'ils voyageront avec Alaska Airlines.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

À propos d'Alaska Airlines

Alaska Airlines et nos partenaires régionaux desservent plus de 120 destinations aux États-Unis, au Belize, au Canada, au Costa Rica et au Mexique, en plus de proposer un nouveau service aux Bahamas et au Guatemala à compter de décembre. Nous nous efforçons d'être la compagnie aérienne la plus attentionnée avec un service à la clientèle primé et un programme de fidélisation de pointe. En tant que membre de l'Alliance aérienne oneworld et avec nos partenaires mondiaux supplémentaires, nos clients peuvent voyager vers plus de 1 200 destinations avec 30 compagnies aériennes tout en accumulant et en échangeant des milles sur des vols partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Alaska, visitez news.alaskaair.com et suivez @alaskaairnews pour des nouvelles et des histoires. Alaska Airlines et Horizon Air sont des filiales d'Alaska Air Group.

