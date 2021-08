TORONTO, le 18 août 2021 /CNW/ - Porter Airlines met en place une politique de vaccination contre la COVID-19 pour les membres de son équipe afin de procurer un lieu de travail sûr et sain pour les employés et les passagers.

Étant donné que Porter procèdera au redémarrage de son service le 8 septembre 2021, les membres de l'équipe doivent présenter un test de COVID-19 négatif administré dans les 72 heures suivant le début de leur quart de travail ou être entièrement vaccinés.

Le gouvernement fédéral du Canada a récemment annoncé son intention de rendre la vaccination obligatoire pour les employeurs et les travailleurs assujettis à la réglementation fédérale. Porter est la première compagnie aérienne canadienne à s'engager à mettre en place ces importantes mesures de sécurité. Une fois que les exigences spécifiques du gouvernement seront connues, la politique pourra évoluer.

« Nous avons la responsabilité d'assurer un lieu de travail sûr. Étant donné que les vaccins sont facilement accessibles à tous au Canada et aux États-Unis et que leur efficacité a été prouvée, le fait d'exiger la vaccination ou des tests réguliers est une mesure essentielle pour protéger la santé des membres de notre équipe », a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. « Nous offrons une option de test pour nous assurer que les circonstances personnelles sont prises en compte. »

L'industrie du transport aérien a été durement touchée par la pandémie. Les restrictions de voyage n'ont été modifiées que récemment, après plus d'un an, principalement en fonction des taux de vaccination. Il est démontré que l'efficacité des vaccins est constamment égale ou supérieure à 95 % pour ce qui est de réduire les maladies graves et les décès. Ils sont également très efficaces pour protéger contre les infections.

« Cette politique est un élément de plus pour rassurer nos passagers. En plus de notre programme Sani vols, à compter de maintenant, chaque membre de l'équipe avec lequel les passagers entrent en contact sera entièrement vacciné ou aura subi un test récent. Travailler et voler avec Porter sera une expérience plus sûre pour tous », a ajouté M. Deluce.

Porter soutient également le projet du gouvernement d'exiger une vaccination complète pour tous les voyageurs aériens. La compagnie aérienne reprendra son service vers certaines destinations canadiennes le 8 septembre. Pour plus de précisions, allez sur www.flyporter.com .

