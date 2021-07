« C'est le moment que les membres de notre équipe, les passagers et les collectivités que nous desservons attendaient », a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. « La pandémie a progressé au point où nous pouvons maintenant commencer à rétablir le service sur notre réseau, en nous concentrant sur notre base principale à l'aéroport Billy Bishop de Toronto. Être cloué au sol pendant plus d'un an a été incroyablement difficile pour toutes les personnes concernées. Fidèles à la tradition de Porter, les membres de notre équipe ont fait preuve d'un engagement, d'un dévouement et d'un optimisme remarquables au cours de cette période d'incertitude, même si la grande majorité d'entre eux n'ont pas pu travailler. Bien que la décision de suspendre notre service ait été la décision d'affaires la plus difficile que nous ayons prise, l'annonce de la reprise des vols est la première étape d'un processus de rétablissement qui comprend le rappel de centaines de membres de l'équipe et le retour des passagers. Nous avons très hâte de vous offrir à nouveau le style de service unique de Porter. »

Environ 500 membres de l'équipe seront rappelés au statut actif lors de l'introduction de la première phase de vols. D'autres membres du personnel seront ajoutés au cours des mois suivants, au fur et à mesure que les vols et les destinations reviendront dans le calendrier.

Voici le calendrier initial des vols :

Itinéraires canadiens* Vols allers-retours quotidiens de pointe Date de début du service Ottawa - Toronto 6 vols 8 sept. Montréal - Toronto 6 vols 8 sept. Thunder Bay - Toronto 3 vols 8 sept. Ottawa - Halifax 2 vols 13 sept. Montréal - Halifax 1 vol 13 sept. Québec - Toronto 1 vol 13 sept. Halifax - St. John's 1 vol 17 sept. Moncton - Ottawa 1 vol 17 sept.





Itinéraires américains*



New York (Newark) - Toronto 6 vols 17 sept. Boston - Toronto 3 vols 17 sept. Chicago (Midway) - Toronto 2 vols 17 sept. Washington (Dulles) - Toronto 1 vol 17 sept.

* Tous les itinéraires de Toronto partiront de l'aéroport Billy Bishop de Toronto. Les horaires varient selon les jours de la semaine.

Les vols vers d'autres destinations normalement desservies à longueur d'année par Porter sont actuellement disponibles pour réservation et devraient reprendre à compter du 6 octobre. Le retour du service est basé sur la demande anticipée des passagers, et la fréquence et les marchés augmenteront avec le temps.

Afin d'offrir une certaine souplesse et procurer aux voyageurs la tranquillité d'esprit lorsqu'ils achètent leurs futurs voyages, Porter rend tous les tarifs achetés avant le 11 juillet, pour des voyages allant jusqu'au 15 décembre 2021, entièrement remboursables et ce, sans frais. Cette offre s'applique également aux forfaits vacances Évasions Porter.

En prévision de la reprise de son service, Porter met en place un programme complet pour protéger la santé de ses passagers et des membres de son équipe. Le programme Healthy Flights renforce les normes existantes en se concentrant sur des niveaux élevés de désinfection.

« Notre équipe de sécurité a mis au point Healthy Flights, qui se veut plus qu'une liste de contrôle de règles et de procédures », a indiqué M. Deluce. « Ils ont soigneusement réfléchi à la manière d'offrir une expérience sûre à nos passagers et aux membres de notre équipe, tout en restant fidèles à notre marque distincte et à notre approche du service. »

Des renseignements détaillés sur le programme Healthy Flights sont disponibles en ligne.

À propos de Porter

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston et Washington (Dulles), et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), Stephenville (à Terre-Neuve), et Myrtle Beach (en Caroline du Sud).

Visitez www.flyporter.com ou encore suivez @porterairlines sur Instagram , Facebook et Twitter .

