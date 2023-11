Les commandes fermes passent à 75 appareils E195-E2 - avec l'ajout de 25 droits d'achat

TORONTO, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Porter Airlines a exercé ses droits d'achat pour passer une commande ferme de 25 aéronefs de passagers Embraer E195-E2, qui s'ajoute à sa commande ferme actuelle de 50 appareils. Le nouvel aéronef servira à élargir le service primé de Porter à des destinations partout en Amérique du Nord. L'entente, évaluée à 2,1 milliards de dollars américains au prix de catalogue, porte à 75 les commandes de la compagnie aérienne auprès d'Embraer, avec 25 droits d'achat à venir. Les livraisons de cette commande devraient s'amorcer au 2025.

Porter, la première compagnie aérienne en Amérique du Nord à ajouter des modèles E195-E2 d'Embraer à sa flotte, a déjà reçu 24 appareils E195-E2. Elle a d'ailleurs récemment fait l'annonce de nouvelles destinations, notamment Las Vegas, Miami, San Francisco et Los Angeles et des destinations vers le Mexique et les Caraïbes sont également prévues. Les liaisons s'effectueront à partir de l'est du Canada partout au pays, et elles seront particulièrement fréquentes avec l'aéroport international Pearson de Toronto et l'aéroport international d'Ottawa. Halifax et Montréal profiteront également de nouveaux services avec l'arrivée des E195-E2. Porter a pris la décision de placer 132 sièges confortables de classe économique qui offrent un pas de 91,44 cm (36 po), de 86,36 cm (34 po) ou de 76,2 cm (30 po).

Michael Deluce, président et chef de la direction de Porter Airlines, a déclaré : « Chez Porter, nous sommes entrés dans une nouvelle ère lorsque nous avons commencé à exploiter les E195-E2 plus tôt cette année. L'aéronef dépasse nos attentes, notamment en termes de consommation de carburant; la navigation silencieuse et confortable qu'il offre nous assurera un degré de satisfaction élevé de la clientèle. Ces 25 commandes supplémentaires nous permettent de continuer à élargir notre portée partout en Amérique du Nord grâce à l'ajout de nouvelles destinations très attrayantes. »

De l'avis d'Arjan Meijer, président et chef de la direction d'Embraer Commercial Aviation, Porter Airlines est un moteur de changement passionné qui offre une expérience exceptionnelle aux passagers et qui fait bouger le marché nord-américain. Le choix de l'E2 pour offrir un service amélioré constitue un appui de taille en faveur du confort et des capacités de l'avion, appui consolidé par le fait que l'E2 est l'aéronef monocouloir le plus silencieux et le plus économique au monde. »

